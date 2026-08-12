Muzaffarnagar News: शिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव को जलाभिषेक, कर मन्नते मांगी
Muzaffarnagar News: कस्बे और देहात के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव को जलाभिषेक किया। सुबह से ही मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। भक्तों ने भगवान से अपनी मनोकामनाएँ पूर्ण होने की प्रार्थना की। सुरक्षा के इंतजाम को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया था।
Muzaffarnagar News: कस्बे वह देहात के सभी मंदिरों तथा शिवालयों में पावन पर्व शिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को जलाभिषेक करते हुए मन्नते मांगी। भगवान शिव को जलाभिषेक करने को लेकर सुबह सवेरे से मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई। कस्बे व देहात में शिवरात्रि के अवसर पर सभी मंदिरों तथा शिवालयों में भगवान शिव को जलाभिषेक किया गया। सुबह से ही मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की जलाभिषेक करने को लेकर लंबी कतार लग गई। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को जलाभिषेक करते हुए अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण होने की कामना की। गांव सांझक में स्थित स्वयं प्रकट शिव पार्वती मंदिर पर सैकड़ो की संख्या में पहुंचे।
शिव भक्तों ने भगवान शिव को जलाभिषेक किया। सुरक्षा को लेकर पुलिस फोर्स पूर्ण रूप से तैनात रहा।
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