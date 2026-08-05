Muzaffarnagar News: श्रद्धालुओं ने कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर धर्म लाभ उठाया
Muzaffarnagar News: सिखेड़ा में भोले बाबा के शिव भक्त कांवड़ियों का आगमन लगातार बढ़ रहा है। गंग नहर कांवड़ पटरी मार्ग पर ग्रामीणों ने शिविर लगाकर कांवड़ियों का स्वागत किया। गांव काटका में विशाल भंडारे का आयोजन कर शिव भक्तों ने कांवड़ियों को भोजन, दूध और फल प्रदान किया। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से चलते हुए भक्तों की सेवा में है।
Muzaffarnagar News: सिखेड़ा। भोले बाबा के शिव भक्त कांवड़ियों का आगमन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है। गंग नहर कांवड़ पटरी मार्ग पर भोले के जयकारों से पटरी मार्ग गुंजायमान है। ग्रामीणों ने शिविर लगाकर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हुए धर्मलाभ उठाया। गंग नहर कावड़ मार्ग पर काटका का पुल के पास गांव काटका के ग्रामीणों के द्वारा प शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा करने लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस भंडारे में गांव के शिव भक्त ऋतुराज गुर्जर, विपिन काटका, राहुल, आदि लोग कावड़ मार्ग से गुजर रहे शिव भक्त कांवड़ियों की दिन-रात सेवा कर रहे हैं। तरह-तरह के भोजन, दूध, फल आदि से कांवड़ियों को प्रसाद करा रहे हैं।
शिव भक्त कांवड़ियों का रेला हरिद्वार से लेकर पैदल अपने गंतव्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। कांवड़ पटरी मार्ग पर भोले के जयकारों से कांवड़ मार्ग गुंजायमान है।
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