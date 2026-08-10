Muzaffarnagar News: मुझेड़ा टोल प्लाजा पर कावड़ सेवा शिविर का हवन पूजन के साथ शुभारंभ

Muzaffarnagar News: मुझेड़ा टोल प्लाजा पर कावड़ सेवा शिविर का हवन पूजन के साथ शुभारंभ
Muzaffarnagar News: मीरापुर के मुझेड़ा टोल प्लाजा के निकट ग्रामीणों ने रविवार को कावड़ सेवा शिविर का आयोजन किया। इस वर्ष हवन-पूजन और कन्या पूजन के साथ खीर-हलवे का विशेष प्रसाद वितरित किया गया। आयोजकों ने बताया कि पिछले 9 वर्षों से शिवभक्तों की सेवा के लिए यह शिविर लगाया जा रहा है।
Muzaffarnagar News: मीरापुर। पानीपत-खटीमा राजमार्ग पर मुझेड़ा टोल प्लाजा के समीप प्रत्येक वर्ष शिवभक्तों की सेवा के लिए मुझेड़ा के ग्रामीणों द्वारा लगाए जाने वाले कावड़ सेवा शिविर में रविवार सुबह सर्वप्रथम मुझेड़ा के ग्रामीणों ने हवन-पूजन व कन्या पूजन किया। इस दौरान खीर-हलवे के विशेष प्रसाद का वितरण किया। इस दौरान शिविर आयोजक बृजेश सैनी ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा पिछले 9 वर्षो से प्रत्येक वर्ष शिवभक्तों की सेवा के लिए कावड़ शिविर लगाया जाता है। आयोजक बृजेश कुमार सैनी, राहुल सैनी, जुगेश सैनी, पवन सैनी, खूब सिंह सैनी, बिरम सैनी, सतपाल सैनी, रोहित सैनी, राहुल सैनी, धूम सिंह सैनी, अनुज सैनी, विशाल सैनी आदि रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।