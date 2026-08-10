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Muzaffarnagar News: मुझेड़ा टोल प्लाजा पर कावड़ सेवा शिविर का हवन पूजन के साथ शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मीरापुर के मुझेड़ा टोल प्लाजा के निकट ग्रामीणों ने रविवार को कावड़ सेवा शिविर का आयोजन किया। इस वर्ष हवन-पूजन और कन्या पूजन के साथ खीर-हलवे का विशेष प्रसाद वितरित किया गया। आयोजकों ने बताया कि पिछले 9 वर्षों से शिवभक्तों की सेवा के लिए यह शिविर लगाया जा रहा है।

Muzaffarnagar News: मुझेड़ा टोल प्लाजा पर कावड़ सेवा शिविर का हवन पूजन के साथ शुभारंभ

Muzaffarnagar News: मीरापुर। पानीपत-खटीमा राजमार्ग पर मुझेड़ा टोल प्लाजा के समीप प्रत्येक वर्ष शिवभक्तों की सेवा के लिए मुझेड़ा के ग्रामीणों द्वारा लगाए जाने वाले कावड़ सेवा शिविर में रविवार सुबह सर्वप्रथम मुझेड़ा के ग्रामीणों ने हवन-पूजन व कन्या पूजन किया। इस दौरान खीर-हलवे के विशेष प्रसाद का वितरण किया। इस दौरान शिविर आयोजक बृजेश सैनी ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा पिछले 9 वर्षो से प्रत्येक वर्ष शिवभक्तों की सेवा के लिए कावड़ शिविर लगाया जाता है। आयोजक बृजेश कुमार सैनी, राहुल सैनी, जुगेश सैनी, पवन सैनी, खूब सिंह सैनी, बिरम सैनी, सतपाल सैनी, रोहित सैनी, राहुल सैनी, धूम सिंह सैनी, अनुज सैनी, विशाल सैनी आदि रहे।

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