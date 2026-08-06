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Muzaffarnagar News: बुलेट सवार कांवड़िये की टक्कर से किसान की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: छपार के एक 65 वर्षीय किसान अजीज को नेशनल हाईवे पर बुलेट सवार कांवड़ियों ने टक्कर मार दी। इस हादसे में किसान गंभीर रूप से घायल हुआ और बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया। कांवड़ियों को भी घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया।

Muzaffarnagar News: बुलेट सवार कांवड़िये की टक्कर से किसान की मौत

Muzaffarnagar News: छपार। नेशनल हाईवे पर साइकिल सवार किसान को बुलेट सवार कांवड़ियों ने टक्कर मार दी, जिससे वह गम्भीर रुप से घायल हो गया। हादसे में कांवड़िये भी घायल हो गए । सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। जहां पर चिकित्सकों ने किसान को मृत घोषित कर दिया। गांव छपार निवासी 65 वर्षीय किसान अजीज पुत्र हनीफ बुधवार सुबह साइकिल से खेत में चारा लेने जा रहा था। जैसे ही वह हाईवे पर जयभगवान पुर कट के पास पहुंचा, तो पीछे से तेज गति से आ रहे बुलेट सवार कांवड़ियों ने टक्कर मार दी। जिससे किसान व दो कांवड़िये भी घायल हो गए।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। जहां पर चिकित्सकों ने अजीज को मृत घोषित कर दिया। जबकि कांवड़ियों का जिला अस्पताल में ही उपचार चल रहा है। मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया और शव को गमगीन माहौल में सिपुर्द ए खाक कर दिया।

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