Muzaffarnagar News: कोर्ट के आदेश पर हुआ हादसे में मौत का केस दर्ज
Muzaffarnagar News: खतौली में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद न्याय की मांग करते शिकायत पत्र के महीनों बाद, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। घटना 7 जुलाई, 2025 को हुई, जब बाइक और स्कूटी की टक्कर में दोनों भाई घायल हुए और बाद में उनकी मौत हो गई।
Muzaffarnagar News: खतौली। सड़क हादसे में हुई युवक की मौत के बाद दिए गए शिकायती पत्र पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने के महीनों बाद कोर्ट के आदेश पर कोतवाली में केस दर्ज हुआ है। केस दर्ज के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गाजियाबाद के कनावनी इंदिरापुरम निवासी नेमपाल पुत्र बलराम सिंह की शिकायत पर दर्ज हुए केस में बताया कि उसका बेटा राजकुमार अपने भाई विपिन के साथ बाइक से सात जुलाई 2025 को हरिद्वार गंगाजल लेने के लिए घर से निकले थे। नेशनल हाईवे 58 पर भंगेला के समीप बाइक व स्कूटी की भिड़ंत हो गई।
हादसे में दोनों घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उपचार के कुछ दिन बाद दोनों की मौत हो गई थी। घटना की तहरीर कोतवाली दी गई। आरोप है कि पुलिस ने हादसा किसी वाहन से न होनेा दर्शाते हुए इत्तेफाकन होना बताते हुए स्कूटी सवार को निर्देश साबित कर दिया। पुलिस की कार्रवाई से नाराज पीड़ित एसएसपी के पास पहुंचा लेकिन वहा से भी इंसाफ न मिला। मामले को कोर्ट में दाखिल किया गया। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात स्कूटी सवार को दोषी मानते हुए केस दर्ज किया है।
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