Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarnagar News: कंपनी बाग से दूसरे स्थानों पर शिफ्ट कराए चार पेड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
Follow us on Google News
share

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर के कंपनी बाग में फिर से हरे भरे पेड़ों को काटने का मामला प्रकाश में आया है। नगर पालिका ने इन पेड़ों को शिफ्ट करने का दावा किया है, जबकि रिपोर्ट में तीन अमरूद के पेड़ काटे जाने की चर्चा है। नगर पालिका का कहना है कि ये पेड़ सुरक्षित तरीके से दूसरी जगह स्थानांतरित किए गए हैं।

Muzaffarnagar News: कंपनी बाग से दूसरे स्थानों पर शिफ्ट कराए चार पेड़

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर मेरठ रोड स्थित कंपनी बाग में फिर से हरे भरे पेड़ों को काटने का मामला प्रकाश में आया है। जबकि नगर पालिका इन चारों पेड़ों को कंपनी बाग में दूसरे स्थानों पर शिफ्ट करने का दावा कर रही है। नगर पालिका के द्वारा नोएडा से टीम और मशीन को बुलाकर तीन अमरूद और एक बेलपत्र के पेड़ को शिफ्ट किया है। इस कार्य के लिए नगर पालिका ने करीब 1.50 लाख रुपये खर्च किए हैं।

कंपनी बाग में पेड़ों का सौंदर्यीकरण

कंपनी बाग में सीएनडीएस के द्वारा सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। नवंबर 2025 में कंपनी बाग में बिना अनुमति के लिए हरे भरे पेड़ों को काट दिया था। अब फिर से कंपनी बाग में चार हरे भरे पेड़ों को काटने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि कंपनी बाग में तीन अमरूद के पेड़ों को काट दिया गया है। इसके लिए कोई अनुमति भी नहीं लगी गई है। उधर नगर पालिका प्रशासन पेड़ों को काटने की बात से साफ इंकार कर रहा है। पालिका प्रशासन का दावा है कि तीन अमरूद और एक बेल पत्र के पेड़ को कंपनी बाग में दूसरे स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। इस कार्य के लिए नोएडा से विशेष टीम को बुलाया गया था। टीम ने मशीन के द्वारा पेड़ों को तकनीकी तरिके से उठाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया है।

नगर पालिका का स्पष्ट वक्तव्य

-------------------

कोट

कंपनी बाग में कोई पेड़ नहीं काटा गया है। चार पेड़ों को वहीं पर दूसरे स्थानों पर शिफ्ट कराया गया है। इसके लिए नोएडा से विशेष टीम को बुलाया गया। यह कार्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. अन्नू चौधरी की देखरेख में हुआ है।

पवन कुमार, ईओ नगर पालिका

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कंपनी बाग में कितने पेड़ काटे गए हैं?
कंपनी बाग में तीन अमरूद के पेड़ काटे गए हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarnagar Muzaffar Nagar Latest News Muzaffar Nagar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।