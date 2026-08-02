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Muzaffarnagar News: समाज के संघर्ष करती है कांग्रेस : मनोज चौधरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: कांग्रेस ने मोरना फार्म हाउस पर मनोज चौधरी का स्वागत किया, जहां उन्होंने किसानों की एकता की आवश्यकता जताई। उन्होंने भाजपा पर समाज को बांटने और किसान की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के नेतृत्व में जनता का विश्वास बढ़ रहा है।

Muzaffarnagar News: समाज के संघर्ष करती है कांग्रेस : मनोज चौधरी

Muzaffarnagar News: मोरना किसान कांग्रेस का पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर मनोज चौधरी का स्वागत मोरना फार्म हाउस पर माला पहनाकर किया। जहां पदाधिकारियों संग कांग्रेस को मजबूत बनाने की रणनीति बनाई।

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स्वागत कार्यक्रम की विशेषताएं

मोरना में शुकतीर्थ मार्ग स्थित कृषि फार्म हाउस पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम में किसान कांग्रेस के पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष मनोज चौधरी ने कहा कांग्रेस ने कभी पद के लिए समाज को बांटने का काम नहीं किया है।भाजपा द्वारा किसान को जातियों में बांटकर उनके संघर्ष को कमजोर करने का प्रयास किया। राहुल गांधी सरल स्वभाव व दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे है। जनता का विश्वास कांग्रेस में तेजी से बढ़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों आदि पर पुलिस द्वारा की गई बर्बरता कायरतापूर्ण है।भविष्य में जनता ही इसका बदला लेगी। खाद, पेस्टिसाइड आदि की कीमतो में वृद्धि कर किसान को आर्थिक रूप से कमजोर करने की साजिश है।

राजीव राठी का बयान

प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव राठी ने कहा कि राहुल गांधी के संघर्ष ने युवाओं में नई ऊर्जा का संचार किया है। चंदा चोरी की घटना ने सत्ताधारी पार्टी की नीयत को बेनकाब कर दिया है।

कार्यक्रम में मौजूद लोग

इस अवसर पर मुख्य रूप से मोनू कुमार, राहुल कुमार,कृष्ण कुमार, संदीप कुमार, सचिन, बिट्टू, नागेंद्र, राजकुमार,छोटू, सोमवीर, प्रशांत ,तेजपाल सिंह, देवेंद्र राठी, रेशम पाल, अमरेश कुमार,ऋषिपाल सिंह, अरविंद, पुष्पेंद्र राठी, शिवम राठी, संजीव कुमार,संजय राठी आदि मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

किसने मोरना किसान कांग्रेस का पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष बनाया?
मनोज चौधरी को मोरना किसान कांग्रेस का पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है।
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