Muzaffarnagar News: कांग्रेस नेता व किसान चिंतक ने शिवभक्तों पर की पुष्प वर्षा
Muzaffarnagar News: मुज़फ्फरनगर में श्रावण कांवड़ यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता कमल मित्तल ने शिव चौक पर कांवड़ियों का स्वागत किया। उन्होंने भगवान शिव से श्रद्धालुओं की यात्रा की मंगलमय प्रार्थना की। इस अवसर पर कई नेता और समाजसेवी भी मौजूद थे।
Muzaffarnagar News: मुज़फ्फरनगर। श्रावण कांवड़ यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता एवं किसान चिंतक कमल मित्तल ने शिव चौक पहुंचकर शिवभक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव से सभी श्रद्धालुओं की यात्रा सकुशल एवं मंगलमय होने की प्रार्थना की। इस अवसर पर शहर कांग्रेस महासचिव हर्षवर्धन त्यागी, भामाशाह अभिमन्यु सर्राफ, आलोक अग्रवाल, अभिषेक मित्तल, दिपांशु, धरनावीर मास्टर विजय सिंह, बिजेंद्र बालियान, संदीप कुमार आदि मौजूद रहे।
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