Muzaffarnagar News: शांति, सुरक्षा व दुर्घटनामुक्त कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन ने की व्यवस्था

Muzaffarnagar News: जिला पुलिस प्रशासन ने कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की व्यवस्था की है। पुलिस ने जनपद को कई क्षेत्रों में बांटा है। निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

Muzaffarnagar News: जिला पुलिस प्रशासन ने कांवड़ यात्रा2026 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं दुर्घटनामुक्त सम्पन्न कराने के उद्देश्य से व्यापक सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन की व्यवस्था की है। पूरी जनपद को नौ सुपर जोन, 27 जोन, 89 सेक्टर एवं 141 सब-सेक्टर में विभाजित कर पुलिस प्रशासनिक अफसरों व पुलिस बलों की तैनाती की गई है। इतना ही नहीं कांवड़▶️ यात्रा की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए एटीएस टीम, डॉग स्क्वॉड, बम निरोधक दस्ता, एस-चेक टीम, फ्लड पीएसी एवं पीएसी की तैनाती की गई है। साथ ही त्वरित निगरानी, समन्वय एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए 14 कंट्रोल रूम एवं तीन सब-कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि कांवड़ियों की सुविधा एवं प्रभावी पुलिसिंग के लिए तीन अस्थायी थाने क्रमशः शिव चौक, रामपुर तिरहा एवं शुक्रताल स्थापित किए गए हैं। 19 अस्थायी पुलिस चौकियां संचालित की जा रही है। तकनीकी निगरानी को सुदृढ़ बनाने के लिए 10-12 ड्रोन कैमरों के साथ 1500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं आपातकालीन सहायता हेतु एम्बुलेंस, 12 मोबाइल एम्बुलेंस, इंटरसेप्टर वाहन, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की गई है। करीब 4000 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी निरंतर ड्यूटी पर तैनात हैं। इसके अलावा एसएसपी ने कांवड़ सेल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नगर अमृत जैन, कांवड सैल प्रभारी रविन्द्र सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजद रहे.

एसएसपी ने की 22 थानों पर मौजूद शिवभक्त कांवड़ियों से संवाद कांवड़ यात्रा-2026 को सकुशल, सुरक्षित, निर्विघ्न एवं दुर्घटनामुक्त सम्पन्न कराने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बुधवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद के समस्त 22 थानों पर मौजूद शिवभक्त कांवड़ियों से संवाद कर उन्हें सुरक्षा एवं अनुशासन की शपथ दिलाई गई है। साथ ही उन्होंने यह भी संकल्प लिया कि वे स्वयं इन नियमों का पालन करेंगे तथा अपने साथ चल रहे एवं आसपास के अन्य कांवड़ियों को भी इनका पालन करने के लिए प्रेरित एवं जागरूक करेंगे। सभी श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे केवल निर्धारित कांवड़ मार्ग का ही प्रयोग करें, कानून-व्यवस्था एवं यातायात नियमों का पूर्ण पालन करें तथा किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें। शासन के निर्देशानुसार डीजे की अधिकतम चौड़ाई 10 फीट एवं लंबाई 12 फीट निर्धारित है तथा ध्वनि की तीव्रता भी निर्धारित मानकों के अनुरूप ही रखी जाए।

एसपी सिटी ने किया भूराहेड़ी चेक पोस्ट का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक नगर अमृत जैन ने पुलिस कर्मियों के साथ कांवड़ यात्रा-2026 के दृष्टिगत भूराहेड़ी चेक पोस्ट का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी, बैरिकेडिंग के बारे में निर्देश दिए। …

एसएसपी ने किया नए इंटरसेप्टर वाहन का फीता काटकर शुभारंभ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा द्वारा नए इंटरसेप्टर वाहन का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। साथ ही यातायात पुलिस को सुपुर्द किया गया। एसएसपी ने जनपद को प्राप्त नवीन इंटरसेप्टर वाहन (टोयोटा इनोवा) का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात उक्त अत्याधुनिक वाहन को यातायात पुलिस को विधिवत सुपुर्द किया गया। एसएसपी ने कहा कि आधुनिक तकनीक से सुसज्जित इंटरसेप्टर वाहन यातायात नियमों के प्रभावी अनुपालन, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा तेज गति एवं लापरवाही से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नवीन इंटरसेप्टर वाहन अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, जिसमें लेजर स्पीड रडार लगाया गया है। यह प्रणाली लगभग एक किलोमीटर की दूरी से ही वाहनों की गति का सटीक आकलन करने में सक्षम है, जिससे ओवरस्पीड वाहनों की पहचान कर उनके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी।

कोट श्रद्धालुओं एवं आमजन निर्धारित कांवड़ मार्ग एवं यातायात नियमों का पालन करें। अफवाहों पर ध्यान न दें तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल पुलिस अथवा हेल्पलाइन से संपर्क करें, जिससे कांवड़ यात्रा-2026 को सकुशल एवं सुरक्षित सम्पन्न कराया जा सके।

संजय कुमार वर्मा, एसएसपी मुजफ्फरनगर

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डीआईजी सहारनपुर ने लिया कांवड़ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर द्वारा कांवड़ यात्रा-2026 को सकुशल, सुरक्षित एवं दुर्घटनामुक्त सम्पन्न कराने के उद्देश्य से कांवड़ पुलिस चौकी वहलना कट, महाराणा प्रताप चौक, सूजड़ू तिराहा, जौली रोड, बागोवाली कट एवं रामपुर तिराहा का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।

पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर अभिषेक सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा द्वारा श्रावण मास कांवड़ यात्रा-2026 को सकुशल, सुरक्षित बनाने के लिए निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा कांवड़ मार्ग पर की गई बैरिकेडिंग, पुलिस पिकेट, सीसीटीवी निगरानी, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा प्रबंधों का गहनता से निरीक्षण किया गया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को सतत क्रियाशील एवं प्रभावी बनाए रखने तथा संभावित भीड़ एवं यातायात दबाव को दृष्टिगत रखते हुए यातायात एवं कानून-व्यवस्था का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। डीआईजी द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल को पूर्ण सतर्कता, अनुशासन एवं संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने हेतु ब्रीफ किया गया। उन्होंने निर्देशित किया कि श्रद्धालुओं के साथ सदैव विनम्र एवं सहयोगात्मक व्यवहार किया जाए तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति अथवा आपात परिस्थिति में त्वरित एवं प्रभावी पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। डीआईजी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम यातायात व्यवस्था एवं शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नगर अमृत जैन, सहायक पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के मिश्रा, क्षेत्राधिकारी नई मंडी सुनील कुमार आदि मौजूद रहे।

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