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Muzaffarnagar News: भगवान दक्ष प्रजापति की जयंती पर निकली भव्य शोभायात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: भगवान महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हवन और शोभायात्रा का आयोजन हुआ। मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कार्यक्रम में भाग लिया और बच्चों के साथ पारंपरिक हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया।

Muzaffarnagar News: भगवान दक्ष प्रजापति की जयंती पर निकली भव्य शोभायात्रा

Muzaffarnagar News: भगवान महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हवन किया गया तथा नगर में शोभायात्रा बड़ी धूमधाम से निकली गई। इससे पूर्व मेधावी छात्र छात्राओं को प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रजापति समाज द्वारा महाराजा दक्ष प्रजापति भगवान की जयंती एवं शोभायात्रा का आयोजन रामलीला टीले पर पूजा पाठ हवन से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल रहे। मुख्य अतिथि व कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं ने दक्ष प्रजापति के चित्र पर फूल माला चढाकर व दीपक प्रज्जवलित कर जयंती व शोभायात्रा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ नेता श्याम लाल प्रजापति ने किया。

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इस अवसर पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल का संबोधन

इस अवसर पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने शोभायात्रा में सम्मिलित श्रद्धालुओं, समाज के वरिष्ठजनों, महिलाओं एवं युवाओं का अभिनंदन करते हुए संबोधि किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बच्चों के साथ पारंपरिक चाक चलाकर मिट्टी के बर्तन भी बनाए। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में पारंपरिक हस्तशिल्प एवं कारीगरों की कला हमारी गौरवशाली विरासत है।

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मेधावियों को किया सम्मानित

दक्ष प्रजापति कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक, डॉक्टर प्रथम श्रेणी से पास 2026 के मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। इसके अलावा सैकड़ों बच्चों को द्वितीय एवं प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया।

विभिन्न मार्गों से निकली शोभायात्रा

दक्षप्रजापति की शोभायात्रा रामलीला टिल्ला से प्रारम्भ होकर शहर के विभिन्न मार्गों रॉयल टॉकीज, हनुमान चौक मंदिर, भगत सिंह रोड होते हुए, शिव चौक ,झांसी की रानी से होते हुए ब्राह्मण कॉलेज, अंसारी रोड, नावल्टी चौराहा से होते हुए वापस रामलीला टिल्ला पहुंचकर सम्पन्न हुई। शोभायात्रा में घोड़ों व ढोल आदि के अलावा अनेक डीजे व बैंड बाजों के साथ विभिन्न प्रकार की झांकियां कार्यक्रम को सुशोभित कर रही थी। शोभायात्रा में शामिल युवाओं का उत्साह देखते ही बनता था।

कार्यक्रम में संस्थापक ब्रह्मपाल प्रजापति, जयंती अध्यक्ष सचिन प्रजापति, पूर्व जयंती अध्यक्ष राहुल प्रजापति, संरक्षक सोनपाल प्रजापति, दीपक प्रजापति, आयोजन समिति के जिला अध्यक्ष प्रमोद प्रजापति, प्रभात प्रजापति, सभासद अर्जुन प्रजापति, एड. रामनिवास प्रजापति, श्यामसुंदर प्रजापति, सुभाष प्रजापति सहित बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

भगवान महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती कब मनाई गई?
भगवान महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया।
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