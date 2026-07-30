Muzaffarnagar News: श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पर्व

Muzaffarnagar News: जनपद में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। भक्तों ने अपने गुरुजनों का पूजन कर आशीर्वाद लिया। प्रमुख मंदिरों में पूजा-अर्चना होती रही और पंडितों ने शिष्यों को जीवन के सही मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया।

Muzaffarnagar News: जनपद में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। शिष्यों ने अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनका आशीर्वाद लिया। मंदिरों, शिक्षण संस्थानों और विभिन्न आश्रमों में भक्तों ने पहुंचकर अपने गुरुओं का पूजन कर उनके प्रति अपनी आस्था प्रकट की। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रमुख मंदिरों श्री बालाजी धाम, शुकतीर्थ स्थित मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों पर भक्तों ने अपने गुरुओं की पूजा-अर्चना की। गुरुओं ने अपने शिष्यों को जीवन के सही मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। श्री बालाजी धाम मंदिर मंदिर सेवा समिति द्वारा गुरु महाराज गणेशपुरी की महाआरती की गई तथा बाबा को स्वर्ण श्रंगार कर छप्पन भोग व भंडारा आयोजित किया गया। वेदपाठी भवन में परम पूज्य रतन गुरुदेव के साथ हवन किया। मुजफ्फरनगर की एसएसपी रही वर्तमान में आईजी विजिलेंस मंजिल सैनी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मोहन गुरु जी श्रीराम दरबार पहुंचकर आशीर्वाद लिया.

पंकज गुरुजी का लिया आशीर्वाद मुजफ्फरनगर। आषाढ़ माह की गुरु पूर्णिमा पर चुंगी नंबर दो, हल्का दो स्कूल के सामने बालाजी सत्संग भवन में श्री बालाजी दरबार के संस्थापक गुरु चंद किरण गर्ग, गुरु पंकज जिंदल के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पंडित नितिन शर्मा व सैकडों श्रद्धालुओं ने चन्दकिरण गुरुजी, पंकज जिंदल को अंगवस्त्र, माला, तिलक कर गुरुदेव का संयुक्त रूप से पूजन किया व प्रसाद ग्रहण कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शहर मुफ्ती मौलाना जुल्फिकार अली ने पहुंचकर आपसी सौहार्द व भाईचारे का संदेश देते हुए सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक बधाई दी.

सत्संग भवन में सम्मान समारोह व विशाल भंडारे का आयोजन गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पंचमुखी स्थित वेदपाठी भवन में सभी भक्तजनों द्वारा गुरु पूजन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर श्री श्री 1008 नारायण स्वामी जी एवं श्री सीताराम चतुर्वेदी जी के समक्ष रतन गुरु जी द्वारा चरण पादुका पूजन एवं गुरु पूजन किया गया। पूजन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुन्नू, सुरेंद्र अग्रवाल, पुष्पेंद्र अग्रवाल, सुनील कुमार बंटी, संजय सक्सेना, मनीष कुमार, प्रदीप कुमार शर्मा, प्रदीप जैन आदि सैकड़ो की संख्या में लोग उपस्थित हुए.

श्री मदनानन्द वैदिक वानप्रस्थ आश्रम में हुआ हवन यज्ञ श्री मदनानन्द वैदिक वानप्रस्थ आश्रम एवं श्री मदनानन्द मानव सेवा संस्थान 109 नदी रोड निकट शहर गऊशाला पर गुरु पूर्णिमा उत्सव बडे भक्ति भाव से मनाया गया। प्रात: 9:30 बजे हवन यज्ञ का आयोजन हुआ जिसमें मुख्य यजमान सीए संजय तायल व उनकी धर्म पत्नी रहे तत्पश्चात गुरू पुजन किया गया तथा उपदेश व भजन कीर्तन हुआ तथा विशाल भण्डारे का आयोजन आचार्य दयादेव जी का पावन सानिध्य में हुआ। आश्रम अध्यक्ष महेन्द्र कुमार गोयल तथा मानव सेवा संस्थान अध्यक्ष डा. वीनीता जैन व सचिव प्रवीण अरोरा एड., कोषाध्यक्ष संजय गोयल तथा गोपाल राज स्वरूप व इंजि. अखिलेश अग्रवाल व संसार सिंह आदि का आयोजन में मुख्य सहयोग रहा.

सत्संग भवन में मनाया गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मुजफ्फरनगर। शामली रोड स्थित सत्संग भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष त्रिलोकचंद गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा का पर्व सत्संग भवन में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम सत्संग भवन में उपस्थित गुरुजनों एवं दिवंगत गुरुओं का पूजन-अर्चन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। साथ ही विश्व में सुख, शांति एवं समृद्धि तथा सभी के मंगलमय जीवन की कामना की गई। इसके उपरांत एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के सचिव श्यामलाल बंसल, शिवकुमार गोयल, लोकेश चंद्र सेवानिवृत्त अभियंता, राजेंद्र गोयल, विजय सिंधी, प्रवीण अरोड़ा एड. सहित अनेक श्रद्धालुओं का उल्लेखनीय योगदान रहा.

शुकतीर्थ। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बुधवार को प्रातः श्री हनुमंत धाम शुक्रताल के प्रांगण में श्री सुन्दर कांड का संगीत मय पाठ मानव कल्याण परिषद के तत्वावधान मे पूर्ण भक्ति भाव से सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर राज कुमार अग्रवाल, सुधीर चौधरी, संजीव कुमार, प्रवीन अरोरा आदि की उपस्थित रहे.

गुरु ही ज्ञान, संस्कार और जीवन-पथ के शाश्वत पथप्रदर्शक मुजफ्फरनगर। भागवन्ती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, नई मंडी में गुरु पूर्णिमा पर्व अत्यंत श्रद्धा एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता अर्चना शर्मा ने गुरु की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु ही अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं तथा संस्कारवान शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। विद्यालय की प्रधानाचार्या डा. वंदना शर्मा ने कहा कि गुरु का स्थान कोई नहीं ले सकता। गुरु जीवन को दिशा, दृष्टि और संस्कार देते हैं। कार्यक्रम के दौरान सम्पूर्ण विद्यालय परिवार भक्तिमय वातावरण में उपस्थित रहा.

योगाचार्य सुरेंद्र पाल सिंह सम्मानित ग्रीनलैंड मॉडर्न जूनियर स्कूल स्थित भारतीय योग संस्थान के निशुल्क योग केंद्र पर गुरु पूर्णिमा मनाई गई। इस अवसर पर साधकों ने योगाचार्य सुरेंद्र पाल सिंह आर्य का शाल व माला पहनाकर सम्मान किया। योगाचार्य ने गुरु की महिमा बताते हुए अविद्या को दुखों का कारण और ईश्वर को परम गुरु बताया। कार्यक्रम में कविंद्र बालियान, राज सिंह पुंडीर, राजीव रघुवंशी, ओम सिंह तोमर एड. सहित अनेक साधकों ने योग-प्राणायाम कर हिस्सा लिया.