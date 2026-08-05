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Muzaffarnagar News: धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स ने लगाया कांवड़ सेवा शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मंसूरपुर में धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने कांवड़ सेवा शिविर का उद्घाटन किया। जिला गन्ना अधिकारी ने शिवभक्तों का स्वागत किया और प्रसाद वितरित किया गया। यह शिविर शिवरात्रि तक जारी रहेगा, जिसमें कांवड़ यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

Muzaffarnagar News: धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स ने लगाया कांवड़ सेवा शिविर

Muzaffarnagar News: मंसूरपुर। धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड,यूनिट शुगर मिल मंसूरपुर के सौजन्य से मंगलवार को चितौडा झाल पर कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ किया। शिविर का उद्घाटन जिला गन्ना अधिकारी संजय सिसौदिया ने फीता काटकर एवं भगवान शिव की पूजा-अर्चना के साथ किया। शिविर में चीनी मिल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने शिवभक्त कांवड़ियों को प्रसाद वितरित कर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर कारखाना प्रबंधक विवश्वान त्रिपाठी ने बताया कि यह सेवा शिविर शिवरात्रि तक निरंतर संचालित रहेगा और कांवड़ यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कार्यक्रम में गन्ना प्रबंधक मोहित कुमार, दिनेश कुमार, महाप्रबंधक इंजीनियरिंग रविकांत मिश्रा, महाप्रबंधक प्रोसेस रविंद्र चौहान, बृजराज यादव, गजेंद्र सिंह, करन सिंह, फरहान शाहिद, अनिल शर्मा, अवधेश तिवारी मौजूद रहे।

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