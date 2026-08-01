Muzaffarnagar News: सुलेख प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा
Muzaffarnagar News: छपार के गांव बरला में लिटिल स्टार पब्लिक स्कूल में प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए सुलेख प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रधानाचार्य अमजद अली ने बताया कि प्रतियोगिता से विद्यार्थियों में अनुशासन और धैर्य का विकास होता है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा।
Muzaffarnagar News: छपार। क्षेत्र के गांव बरला में देवबंद रोड स्थित लिटिल स्टार पब्लिक स्कूल में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य अमजद अली ने बताया कि सुलेख प्रतियोगिता से बच्चों में अनुशासन, एकाग्रता और धैर्य का विकास होता है। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। सुलेख प्रतियोगिता में प्राथमिक स्तर पर प्रथम स्थान पर सुहाना द्वितीय स्थान पर काव्य और तृतीय स्थान पर अनन्या रही। उच्च प्राथमिक स्तर पर जया प्रथम, मनीष द्वितीया, तृतीया पर फिजा मलिक रही और माध्यमिक स्तर पर प्रथम स्थान पर फलक वैद्य, दूसरे स्थान पर आयत, तृतीय स्थान पर वर्णित रहे।
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