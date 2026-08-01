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Muzaffarnagar News: कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को मिला नया सुरक्षा कवच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: बुढ़ाना के फायर विभाग ने कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विशेष फायर बाइक तैनात की है। इससे भीड़भाड़ और आपात स्थितियों में तुरंत राहत कार्य किया जा सकेगा। बाइक पर अग्निशामक सामग्री होने से आग पर काबू पाने में मदद मिलेगी और संभावित हादसे रोके जा सकेंगे।

Muzaffarnagar News: कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को मिला नया सुरक्षा कवच

Muzaffarnagar News: बुढ़ाना। कांवड़ यात्रा के दौरान बढ़ती भीड़ और आपात स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बुढ़ाना फायर विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती दी है। अब पारंपरिक फायर ब्रिगेड वाहनों के साथ विशेष फायर बाइक भी तैनात की गई है। कांवड़ यात्रा के दौरान अस्थायी शिविरों, टेंटों, रसोई व्यवस्था और बिजली की अस्थायी वायरिंग के कारण अग्निकांड की आशंका बनी रहती है। ऐसे में बड़े फायर टेंडर जहां समय पर नहीं पहुंच पाते, वहां फायर बाइक तेजी से मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर सकेगी। बाइक पर छोटे अग्निशमन सिलेंडर, फायर फाइटिंग उपकरण और अन्य आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जिससे शुरुआती आग पर तुरंत काबू पाया जा सके।

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फायर विभाग का मानना है कि शुरुआती कुछ मिनट किसी भी अग्निकांड में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। फायर बाइक की त्वरित तैनाती से संभावित हादसों को बड़ा रूप लेने से पहले ही रोका जा सकेगा। स्थानीय लोगों और कांवड़ यात्रियों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए इसे आधुनिक, जनहितकारी और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने वाला प्रभावी कदम बताया है।

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