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Muzaffarnagar News: कृष्णपाल हत्याकांड में बड़े भाई समेत तीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: पुरकाजी के गांव नूरनगर में दो भाइयों के बीच जमीन के विवाद में झगड़ा हुआ। बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मृतक के पुत्र ने शिकायत की है। मामले की जांच जारी है।

Muzaffarnagar News: कृष्णपाल हत्याकांड में बड़े भाई समेत तीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

Muzaffarnagar News: पुरकाजी थाना क्षेत्र के गांव नूरनगर में सोमवार की शाम जमीन के विवाद में दो सगे भाइयों के बीच झगड़े में हुई फायरिंग के बाद बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने मृतक के पुत्र की ओर से हत्या में बड़े भाई समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।गांव नूरनगर निवासी अंकित चौधरी ने बताया कि उसके पिता कृष्ण पाल व ताऊ दीपचंद के बीच काफी समय से जमीनी विवाद चल रहा है। इसी के चलते सोमवार की शाम दीपचंद पक्ष के लोग घर में घुस आए और जान से मारने की नियत से छोटे भाई मोहित पर हमला कर दियाझ इस मामले में जब उसके पिता ने समझाने की कोशिश की।

आरोप है कि दीपचंद ,अंशुल व जोनू उर्फ प्रताप सिंह ने पिता कृष्ण पाल व भाई मोहित पर अंधाधुंध गोली चला दी। और दीपचंद व पुत्रो के द्वारा चलाई गई गोली उसके पिता कृष्ण पाल के सीने में लग गई। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर डॉक्टर ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया। मंगलवार की सुबह गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। थाना प्रभारी डॉ मानवेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक कृष्ण पाल के पुत्र अंकित की तहरीर पर दीपचंद, उसके पुत्र अंशुल, जोनू उर्फ प्रताप के खिलाफ हत्या समेत कई संगीत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं सोमवार की देर रात्रि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने गांव नूर नगर में मृतक कृष्णपाल के परिजनों से मिलकर जानकारी ली। साथ ही सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। दूसरी ओर मृतक के भाई आरोपी दीप चंद, व उसके पुत्र अंशुल भी झगड़े में घायल है पुलिस द्वारा दोनों का मेडिकल कराया है।

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