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Muzaffarnagar News: जिलेदार ने दिया पुल के समाधान का आश्वासन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: बुढ़ाना में बजाज शुगर मिल द्वारा बनवाया गया पुल बस्ती के लिए समस्या बन गया है। पुल के नीचा होने के कारण नदी का पानी बस्ती में फैल रहा है, जिससे मकानों को नुकसान हो रहा है। सिंचाई विभाग के जिलेदार ने समस्या का निरीक्षण किया और जल्द समाधान का आश्वासन दिया।

Muzaffarnagar News: जिलेदार ने दिया पुल के समाधान का आश्वासन

Muzaffarnagar News: बुढ़ाना। कस्बे में नदी मंदिर के निकट बजाज शुगर मिल द्वारा हिंडन नदी पर बना पुल बस्ती के लिए मुसीबत बन गया है। मजलिस की शिकायत पर सिंचाई विभाग के जिलेदार में मौके पर पहुंचकर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। मजलिस नेता सैय्यद बाबर व आजम फारुखी द्वारा सिंचाई विभाग को भेजी गई शिकायत में कहा गया है कि नदी मंदिर के निकट हिंडन नदी पर बजाज शुगर मिल द्वारा बनवाया गया पुल नीचा होने के कारण नदी में पानी आते ही पुल के नीचे शंखपुष्पी आकर फंस जाती है और पानी का रास्ता बंद कर देती है। जिसके चलते पानी पुलपार व हिंडन नदी के किनारे बसी बस्ती में फैल जाता है।

जिससे मकानों को नुकसान हो रहा है। मजलिस नेताओं ने इसका समाधान कराने की मांग की थी। शनिवार को सिंचाई विभाग के जिलेदार राहुल कुमार ने आकर पुल का मुआयना किया। मजलिस के सैय्यद बाबर व आजम फारुखी ने उन्हें बस्ती की समस्या से अवगत कराया। राहुल कुमार ने उन्हें शीघ्र पुल की समस्या के समाधान कराने का आश्वासन दिया है।

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