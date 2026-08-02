Muzaffarnagar News: ट्रांसफार्मर चुराने का प्रयास किया
Muzaffarnagar News: भोकरहेड़ी में जंगल में जंगली चोरों ने ट्यूबवेल के ट्रांसफार्मर को चुराने का प्रयास किया। किसान अंकुश सहरावत ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। उन्होंने और अन्य किसानों ने चोरों को पकड़ने की मांग की है। घटना से क्षेत्र में किसान काफी परेशान हैं।
Muzaffarnagar News: मोरना। क्षेत्र के कस्बा भोकरहेड़ी के जंगल में ट्यूबवेल के ट्रांसफार्मर को जंगली चोरों ने चुराने का प्रयास किया। घटना को लेकर किसान ने रोष जताया। भोपा थाना क्षेत्र के कस्बा भोकरहेड़ी के मोहल्ला नेहरू चौक निवासी अंकुश सहरावत पुत्र ओमवीर सहरावत ने जानकारी देकर बताया कि उनके खेत भोकरहेड़ी-बेलड़ा मार्ग स्थित जंगल में हैं। शनिवार सुबह जब वह अपने खेतों पर गए तो ट्यूबवेल के ट्रांसफार्मर के सामान को क्षतिग्रस्त हालत में देखा। अंकुश सहरावत ने बताया कि अज्ञात चोरों ने ट्रांसफार्मर को चुराने का प्रयास किया है। जिसके संबंध में पुलिस को तहरीर दी गई थी। घटना पर किसान अंकुश सहरावत, राहुल सहरावत, वीरेन्द्र सहरावत आदि ने रोष प्रकट कर चोरों को पकड़ने की मांग पुलिस से की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।