Muzaffarnagar News: मीरापुर थाने के मुख्य द्वार पर गिरा सैकड़ों वर्ष पुराना पीपल का पेड़, बड़ा हादसा टला
Muzaffarnagar News: शनिवार सुबह मीरापुर थाने के समीप सैकड़ों वर्ष पुराना पीपल का पेड़ अचानक गिर पड़ा। थाने का मुख्य द्वार क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन वहां से गुजर रही महिला समेत कई लोग बाल-बाल बच गए। अगर कुछ पल का भी अंतर होता, तो बड़ा हादसा हो सकता था।
Muzaffarnagar News: शनिवार सुबह मीरापुर थाने के मुख्य प्रवेश द्वार के समीप खड़ा सैकड़ों वर्ष पुराना विशाल पीपल का पेड़ अचानक जड़ से उखड़कर थाने के मुख्य द्वार और सड़क पर गिर पड़ा। थाने का मुख्य द्वार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि वहां से गुजर रही एक महिला समेत कई लोग बाल-बाल बच गए। यदि कुछ पल का भी अंतर न होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। मीरापुर थाना परिसर में थाने के मुख्य प्रवेश द्वार के समीप सैकड़ों वर्ष पुराना विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। शनिवार सुबह करीब 6.30 बजे पेड़ भरभराकर सड़क और मुख्य द्वार पर गिर गया। पेड़ की चपेट में आने से थाने की दीवार के पास खड़ी एक दुर्घटनाग्रस्त कार की छत और शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। पेड़ गिरने के कारण थाने का मुख्य द्वार टूट गया और थाना परिसर में वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद हो गया।
बचाव कार्य
इस दौरान वहां से गुजर रही मोहल्ला दक्षिणी मुश्तर्क निवासी महिला इसरत समेत कई लोग पेड़ की चपेट में आने से बाल बाल बच गए अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं नगर पंचायत द्वारा मुख्य द्वार के निकट लगाया गया ठंडे पानी का वाटर कूलर भी टूट गया। पेड़ सड़क पर गिरने से मुख्य मार्ग पर भी यातायात प्रभावित रहा और वाहनों की कतार लग गई। घटना के बाद कई घंटे तक पुलिसकर्मियों, फरियादियों और अन्य लोगों को थाने में प्रवेश करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बाद में पुलिस ने लकड़ी काटने वाले ठेकेदार की मदद से पेड़ को कटवाकर हटवाया। घंटों की मशक्कत के बाद मार्ग साफ कराया गया, जिसके बाद थाने में वाहनों का आवागमन और मुख्य मार्ग पर यातायात सामान्य हो सका。
महत्वपूर्ण समय
हो सकता था बड़ा हादसा मीरापुर थाना कस्बें में बाजार जाने वाले मुख्यमार्ग पर स्थित है। इस मार्ग पर सुबह से ही भारी आवाजाही रहती हैं तथा हजारों की संख्या में स्कूल जाने वाले बच्चे यहां से निकलते है और स्कूल के समय यहां जाम की स्थिति रहती है। गनीमत ये रही कि पेड़ स्कूल के समय से आधा घण्टा पहले गिर गया यदि पेड़ किसी स्कूली वाहन पर गिर जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंDiwakar Jha
दिवाकर झा पिछले 25 वर्षों से पश्चिमी उप्र के विभिन्न जिलों में पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ यूनिट से सम्बद्ध जनपद मुजफ्फरनगर में बतौर ब्यूरो चीफ के पद पर काम कर रहे हैं। जनपद से जुड़े सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर सक्रिय रूप से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जनसमस्याओं, स्थानीय राजनीति और विकास से जुड़े विषयों पर उनकी खबरें पाठकों के बीच विशेष पहचान रखती है।
परिचय एवं अनुभव
दिवाकर झा प्रिंट मीडिया में एक सक्रिय एवं अनुभवी पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। दिवाकर झा ने अपने पत्रकारिता जीवन में जनपद स्तर की खबरों को प्रमुखता से उठाया है। प्रशासनिक गतिविधियों, स्थानीय राजनीति, सामाजिक सरोकारों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्रों में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं, जन समस्याओं, विकास कार्यों एवं राजनीतिक गतिविधियों को दिवाकर झा ने अपनी खबरों के माध्यम से सामने रखा है।
करियर का सफर
दिवाकर झा ने अपने कॅरियर की शुरुआत मेरठ में वर्ष 2000 में कुबेर टाइम्स से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। बाद में 2000 के अंत में दैनिक जागरण के साथ जुड़े। वर्ष 2011 में बिजनौर जनपद में दैनिक जनवाणी समाचार पत्र से जुड़े। वर्ष 2016 में मेरठ में दैनिक जनवाणी में बतौर सिटी चीफ काम करने का मौका मिला। वर्ष 2018 अगस्त में हिन्दुस्तान से जुड़े और बागपत, शामली में ब्यूरो प्रभारी के रूप में काम किया। वर्तमान में दिवाकर झा मुजफ्फरनगर में बतौर ब्यूरो चीफ काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए (मध्यकालीन भारतीय इतिहास), बीएड (शिक्षा शास्त्र) और हिंदी पत्रकारिता में पत्रकारिता में डिप्लोमा।
कॅरियर लक्ष्य
स्थानीय राजनीति और प्रशासनिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग, जनसमस्याओं और विकास कार्यों पर आधारित खबरें, सामाजिक मुद्दों और जनआंदोलनों की कवरेज और आम नागरिकों की आवाज को प्रभावी मंच प्रदान करना है।
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