Muzaffarnagar News: आर्ट ऑफ लिविंग का पांच दिवसीय एडवांस्ड मेडिटेशन का हुआ समापन
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में भगत सिंह हॉल में आर्ट ऑफ लिविंग का पांच दिवसीय एडवांस्ड मेडिटेशन प्रोग्राम संपन्न हुआ। इस शिविर में विभिन्न क्षेत्रों के 40 प्रतिभागियों ने ध्यान तकनीकें और जीवन के गुणों का अभ्यास किया। शिविर की व्यवस्था स्थानीय वालंटियर्स द्वारा की गई और अंत में सभी प्रतिभागियों ने एक तनावमुक्त एवं मूल्यनिष्ठ समाज का निर्माण करने का संकल्प लिया।
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर पचेंडा रोड गांधी कॉलोनी स्थित भगत सिंह हॉल में आर्ट ऑफ लिविंग का पांच दिवसीय एडवांस्ड मेडिटेशन प्रोग्राम भव्य रुद्राभिषेक पूजा के साथ संपन्न हुआ। बेंगलुरु आश्रम से पधारे वरिष्ठ शिक्षक महेश शर्मा के मार्गदर्शन एवं वैदिक धर्म संस्थान के आचार्यों की देखरेख में 40 प्रतिभागियों ने इस शिविर में भाग लिया।शिविर की मुख्य विशेषता प्रतिभागियों का पांच दिनों तक पूर्ण मौन में रहना रहा। इस दौरान वकीलों, इंजीनियरों, शिक्षकों, व्यापारियों और किसानों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने उन्नत ध्यान तकनीकों, विवेक, वैराग्य और तितिक्षा जैसे गुणों का व्यावहारिक अभ्यास किया। शिविर की व्यवस्था में स्थानीय आर्ट ऑफ लिविंग के वालंटियर ललित शर्मा,संजीव जलोतरा राजेश छाबड़ा राजीव जलोतरा पूजा, शालू,शैलेन्द्र, रामानंद शर्मा धीरज बत्रा,टीना बतरा पूनम शर्मा लक्षित शर्मा,पंकज नारंग ध्रुव गौतम आदि लगे हुए थे।
जिला प्रमुख शिखी और संजीव जलोत्रा की देखरेख में वॉलंटियर्स द्वारा सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की गईं। अंत में ललित शर्मा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। शिविरार्थियों ने श्री रविशंकर के विचारों को घर-घर पहुंचाने और तनावमुक्त, नशामुक्त व मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण का संकल्प लिया।
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