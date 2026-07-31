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Muzaffarnagar News: क्रांतिसेना के 33वें कांवड़ सेवा शिविर का हुआ शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में आनन्द भवन पर क्रांतिसेना का 33वां कावड़ सेवा शिविर महादेव आश्रम के दंडी स्वामी जी द्वारा शुरू किया गया। राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल समेत कई प्रमुख अतिथि उपस्थित थे। शिव भक्तों को 24 घंटे निशुल्क भोजन, जलपान और चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

Muzaffarnagar News: क्रांतिसेना के 33वें कांवड़ सेवा शिविर का हुआ शुभारंभ

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर रूडकी रोड स्थित आनन्द भवन में क्रांतिसेना के 33वें कावड़ सेवा शिविर का शुभारंभ महादेव आश्रम के दंडी स्वामी जी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।इस अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल, विवेक बालियान, कुंवर देवराज पवार, नाक कान गला चिकित्सक महेंद्र तनेजा, सहकारी बैंक डायरेक्टर हरेंद्र शर्मा, डा. धर्मेंद्र तिमराज, पूर्व इंजिनियर एमडी शर्माआदि मुख्य अतिथियों ने कहा कि क्रांतिसेना द्वारा आयोजित कावड़ सेवा शिविर में शिव भक्तों को 24 घंटे निशुल्क रूप से भोजन जलपान चिकित्सा आदि की व्यवस्था कराते हैं।कार्यक्रम से पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश त्यागी, पूनम चौधरी और बिट्टू सिखेड़ा सहित कार्यकर्ताओं ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया।

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कार्यक्रम की अध्यक्षता ललित मोहन शर्मा और संचालन शरद कपूर ने किया। अंत में ललित मोहन शर्मा ने शिविर को सफल बनाने वाले सभी कार्यकर्ताओं, मातृशक्ति व सहयोगियों का आभार जताया। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे।

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