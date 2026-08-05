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Muzaffarnagar News: जिला अस्पताल में नेहा की हालत बेहतर, कार्तिकेय को लगा सी-पैप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान, 20 वर्षीय नेहा ने जिला अस्पताल में जुड़वा बेटों को जन्म दिया। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उसके परिवार के सदस्य या पति अस्पताल नहीं पहुंचे। हालांकि डॉक्टरों की देखरेख में नेहा और उसके बच्चे सुरक्षित हैं। जन्मे शिशुओं में से एक प्री-मैच्योर है और उसकी स्थिति नाजुक है।

Muzaffarnagar News: जिला अस्पताल में नेहा की हालत बेहतर, कार्तिकेय को लगा सी-पैप

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। सावन के पहले सोमवार को कांवड़ यात्रा के दौरान दो जुड़वां बेटों को जन्म देने वाली दिल्ली निवासी 20 वर्षीय नेहा जिला अस्पताल के बेड पर अपनों का इंतजार कर रही है, लेकिन डिलीवरी के 24 घंटे बीतने ने के बाद भी दिल्ली से न ही उसके परिजन पहुंचे और ना उसके पति ने आकर कोई सुध ली। हालांकि जिला अस्पताल के चिकित्सकों व जनपद के अधिकारियों की देखरेख में नेहा व उसके दोनों बच्चों पूर्णतय सुरक्षित है। सात माह में जन्म लेने वाले दोनों जुड़वा बच्चें फिलहाल डॉक्टरों की गहन निगरानी में हैं। दिल्ली के भलस्वा निवासी 20 वर्षीय नेहा ने कांवड़ यात्रा के दौरान प्रसव पीड़ा होने पर मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में जुड़वा बेटों को जन्म दिया था।

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एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने दोनों बेटों भोले की कृपा मनाकर गणेश व कार्तिकेय नाम रखा था। राहत की बात है एसएसपी सहित अस्पताल के चिकित्सकों ने कांवड़ियां महिला की डिलीवरी कर उसकी बेहतर देखभाल की। वहीं उसके दोनों जुड़वा बच्चों को बेहतर से बेहतर सुविधा देते हुए निगरानी में रखा हुआ है, लेकिन मंगलवार को नेहा की डिलीवरी को 24 घंटे बीत गए। कोई भी परिजन अस्पताल में नहीं पहुंचा है। जिला अस्पताल की सीएमएस डा. मूरली भास्कर ने बताया कि सात माह के गर्भ के कारण दोनों बच्चे प्री-मैच्योर जन्मे हैं। इनमें से एक नवजात शिशु की सांस लेने की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिसके चलते उसे एसएनसीयू में सी-पैप स्पोर्ट पर रखा गया है। इसके जरिए फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बच्चे की नाक में प्रोंग्स लगाए गए हैं। हालांकि डॉक्टरों ने राहत जताते हुए कहा है कि दोनों बच्चे खतरे से बाहर हैं और जच्चा भी पूरी तरह स्वस्थ है। गंभीर बात है कि उसके पति से लेकर बहने लगातार चिकित्सकों से फोन पर तो बात कर रही है, लेकिन उसका साथ देने अस्पतल नहीं पहुंची है। सीएमएस डॉ. मुरली भास्कर ने बताया कि परिजनों को लगातार संपर्क कर बुलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। मंगलवार रात तक आने की जानकारी दी गई है।

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