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वाराणसी के बाद अब अयोध्या में मांस पार्टी, सरयू नदी में नाव पर बैठकर खाया मटन, तीन लोग गिरफ्तार

By Dinesh Rathour
अयोध्या, भाषा
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अयोध्या एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में कुछ लोग सरयू नदी में नाव पर बैठकर मांस पार्टी और शराब पीते नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

Ayodhya Video Viral: वाराणसी की गंगा नदी में नाव पर बैठकर मांस पार्टी करने की चर्चा अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अब ताजा मामला अयोध्या से सामने आ गया। यहां सरयू नदी में कुछ लोगों ने नाव पर बैठकर मटन खाया और शराब पी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में चार लोग गुप्तार घाट के पास नदी में एक नाव पर मांस खाते और शराब पीते दिखाई दे रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

नगर क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) श्रीयश त्रिपाठी ने रविवार को बताया, 'वीडियो में चार युवक मटन खाते और शराब का सेवन करते दिखाई दे रहे हैं। इनमें से तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी फरार है।' पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लवकुश निषाद, जितेंद्र निषाद और राजकुमार निषाद के रूप में की है। पुलिस का आरोप है कि इन लोगों ने नदी को पवित्र मानने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई।

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वाराणसी में गंगा नदी में नाव पर की थी चिकन पार्टी

इससे पहले, जून में वाराणसी में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जब एक वीडियो में कुछ लोग गंगा नदी में नाव पर चिकन पकाते और बीयर पीते दिखाई दिए थे। इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दशाश्वमेध के सहायक पुलिस आयुक्त अतुल अंजन त्रिपाठी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए पांचों लोगों को जेल भेज दिया गया था और उनकी नाव जब्त कर ली गई थी। इससे पहले, मार्च में भी गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी के दौरान कथित रूप से चिकन बिरयानी खाते हुए वीडियो सामने आने के बाद 14 लोगों को धार्मिक स्थल को अपवित्र करने और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के युवा मोर्चा की नगर इकाई के अध्यक्ष रजत जायसवाल की शिकायत के आधार पर की गई थी।

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वीडियो में क्या-क्या बोला युवक

सरयू नदी में नाव पर बैठकर मटन पार्टी करने वाले कुछ लोगों का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो एक युवक कह रहा है कि भइया आज बहुत समय बाद मटन का पार्टी हुआ है। साथियों की तरफ कैमरा घुमाते हुए युवक बोला, हमारे प्रिय मित्र लवकुश निषाद, राजकुमार निषाद, साथ में बड़े भैया जितेंद्र निषाद हैं। आज हम लोगों ने बकरे का भुसुड्डी किया है बकरे की पार्टी में। भइया दिल जीत लिया.. भइया कैसा बना था बकरा!! साथी प्लेट से एक पीस उठाकर कहता है, एक नंबर.. एक नंबर भइया.. सबको मजा आ गया। फिर युवक कहता है ईश्वर से कृपा करता हूं, ऐसे ही महीने दो महीने में पार्टी हो तो मजा आ जाए। वीडियो में युवक एक और साथी का नाम लेते हुए कहता है कि अमरजीत निषाद होते तो और मजा आ जाता।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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