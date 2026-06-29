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नाबालिगों संग कुकर्म करता था मुतव्वली, रोज-रोज की दरिंदगी से दुखी होकर कर दी हत्या, दो गिरफ्तार

Dinesh Rathour सहारनपुर
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सहारनपुर में मुतव्वली की हत्या करने के बाद शव मस्जिद के पीछे फेंकने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मुतव्वली की दरिंदगी से परेशान होकर मस्जिद में काम करने वाले दो नाबालिगों ने की थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। 

नाबालिगों संग कुकर्म करता था मुतव्वली, रोज-रोज की दरिंदगी से दुखी होकर कर दी हत्या, दो गिरफ्तार

Saharanpur News: यूपी के सहारनपुर में हुई डेढ़ महीने पहले मस्जिद में हुई मुतव्वली की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुतव्वली की हत्या करने वाले दो नाबालिगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने हत्या करना स्वीकार किया है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि मुतव्वली उनके साथ कुकर्म करता था। रोज-रोज की दरिंदगी से परेशान होकर उन्होंने मुतव्वली को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई। उन्होंने सिर में डंडे मारकर मुतवल्ली की हत्या कर दी और शव को मस्जिद के पीछे फेंक दिया था। आरोपियों के पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त डंडा भी बरामद कर लिया है।

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि 16 मई को चिलकाना रोड स्थित मस्जिद के पीछे रसूलपुर निवासी मस्जिद के मुतव्वली नौशाद का शव, मस्जिद के पीछे जंगल में पड़ा मिला था। उसके सिर में गंभीर चोट के निशान मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि नौशाद की हत्या की गई है। खुलासे के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया। कोतवाली देहात इंस्पेक्टर एचएन सिंह ने सूचना के आधार पर पुलिस टीम के साथ क्षेत्र से ही दो नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि नौशाद की उन्होंने हत्या की है। वह नौशाद के पास तीन माह से काम कर रहे थे। आरोप लगाया कि नौशाद उनके साथ कुकर्म करता था, जिससे वह परेशान आ चुके थे। इसी के चलते उन्होंने डंडों से सिर पर वार कर नौशाद को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद शव को मस्जिद के पीछे फेंक दिया था। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेजा गया है।

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मोबाइल फोन तोड़कर फेंका

मुतव्वली की हत्या के बाद आरोपियों ने उसका मोबाइल फोन तोड़कर फेंक दिया। सिम निकालकर जंगल में फेंक दिया था। पहले आरोपी इस फिराक में थे कि मोबाइल फोन अपने पास रख लेते हैं, लेकिन पकड़े जाने के डर से मोबाइल फोन तोड़कर और सिम निकालकर फेंक दिया था।

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कुछ दिन रहे फरार, फिर घर पहुंचे

आरोपी कुछ दिन फरार रहे, उसके बाद अपने घरों को लौट गए, लेकिन किसी से कुछ नहीं बताया। परिजनों को भी जानकारी नहीं थी कि इन्होंने हत्या की है। पुलिस ने गहनता से जांच की तो दोनों के नाम प्रकाश में आए। आरोपियों ने बताया कि मुतव्वली के यहां वह काम करते थे, लेकिन वह काम के रुपये भी उनको नहीं देता था।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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