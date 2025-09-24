Muslims will have to leave Ayodhya, will not allow mosque construction: Vinay Katiyar मुसलमानों को अयोध्या छोड़ना होगा, मस्जिद निर्माण नहीं होने देंगे: बीजेपी नेता विनय कटियार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
मुसलमानों को अयोध्या छोड़ना होगा, मस्जिद निर्माण नहीं होने देंगे: बीजेपी नेता विनय कटियार

अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद का एनओसी अभी तक नहीं मिलने की खबरों के बीच भाजपा के पूर्व सांसद विनय कटियार का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में मस्जिद नहीं बनने देंगे। मुसलमानों को अयोध्या छोड़कर चले जाना चाहिए।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, अयोध्या भाषाWed, 24 Sep 2025 09:04 PM
मुसलमानों को अयोध्या छोड़ना होगा, मस्जिद निर्माण नहीं होने देंगे: बीजेपी नेता विनय कटियार

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और पूर्व सांसद विनय कटियार ने बुधवार को कहा कि मुसलमानों को जल्द से जल्द अयोध्या छोड़ देना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मंदिर नगरी में किसी भी मस्जिद के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे कटियार ने यह विवादित टिप्पणी एक प्रेस वार्ता के दौरान तब की जब उनसे पूछा गया कि स्थानीय प्रशासन ने अनापत्ति प्रमाण पत्रों (एनओसी) के अभाव में धन्नीपुर मस्जिद की योजना को खारिज कर दिया है।

कटियार ने कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के बदले कोई मस्जिद या किसी अन्य मस्जिद के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रहने वाले मुसलमानों को यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम उन्हें किसी भी कीमत पर अयोध्या से बाहर निकालेंगे और उसके बाद पूरे उत्साह से दिवाली मनाएंगे। कटियार ने कहा कि मुसलमानों का अयोध्या से "कोई लेना-देना नहीं है" और उन्हें जिला खाली करके सरयू नदी के पार चले जाना चाहिए।

ये भी पढ़ें:ADA ने अयोध्या मस्जिद का ले आउट प्लान किया खारिज, सामने आई ये वजह

विनय कटियार राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरे रहे हैं। बजरंग दल के संस्थापक के रूप में उन्होंने कारसेवकों को संगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में वे 32 अभियुक्तों में से एक थे, लेकिन 2020 में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। भाजपा की छात्र शाखा एबीवीपी से ही उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। राम जन्मभूमि आंदोलन को धार देने के लिए 1984 में विनय कटियार ने ही विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की युवा शाखा बजरंग दल की स्थापना की। इसी संगठन ने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाजपा ने कटियार को 1991, 1996 और 1999 में अयोध्या (तब फैजाबाद) से टिकट दिया और वह सांसद भी बने। इसके अलावा 2006 से 2012 और 2012 से 2018 तक भाजपा से राज्यसभा सांसद रहे।

दिमाग कमजोर हो गया है: अवधेश प्रसाद

कटियार के बयान पर अयोध्या से सपा के सांसद अवधेश प्रसाद की टिप्पणी भी आ गई है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि कटियार का दिमाग कमजोर हो गया है। यह देश किसी एक धर्म के अनुयायियों का नहीं है। यह यहां रहने वाले सभी धर्मों के लोगों का है। उन्हें अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए।

