Hindi NewsUP NewsMuslims should not neglect filling the SIR form, appeals Maulana Kalbe Jawad
मुसलमान एसआईआर फॉर्म भरने में कोई कोताही न करें; मौलाना कल्बे जवाद की अपील

मुसलमान एसआईआर फॉर्म भरने में कोई कोताही न करें; मौलाना कल्बे जवाद की अपील

संक्षेप:

मुसलमान एसआईआर फॉर्म भरने में कोई कोताही न करें। मौलाना सैय्यद कल्बे जवाद नकवी ने सभी मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया को गंभीरता से लिया जाए।

Mon, 1 Dec 2025 07:22 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
मजलिस-ए-उलमा-ए-हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैय्यद कल्बे जवाद नकवी ने सभी मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया को गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में वोट की बहुत अहमियत होती है, इसलिए सभी मुसलमान एसआईआर का फॉर्म भरकर बीएलओ के पास जमा करें और अगर किसी को फॉर्म नहीं मिला है तो वह बीएलओ से फॉर्म प्राप्त करे। मौलाना ने कहा कि फाॅर्म भरने में कोताही नहीं बरतें।

मौलाना जवाद ने कहा कि एसआईआर में थोड़ी सी भी लापरवाही के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही न बरती जाए। मौलाना ने कहा कि चुनाव आयोग ने एसआईआर की तारीख़ को 11 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। उन्होने कहा कि ये बढ़ोतरी काफी नहीं है, इसमें और भी विस्तार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अब तक एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा है, वो तुरंत फ़ॉर्म भरकर जमा कर दें ताकि मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज हो सके। नाएब इमाम-ए-जुमा मौलाना सैय्यद रजा हैदर जैदी ने भी मुसलमानों से एसआईआर में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि वोट हमारा बुनियादी अधिकार है, इसलिए इस अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए एसआईआर का फॉर्म जरूर भरें, ताकि लोकतंत्र और मजबूत हो सके।

आपको बता दें कि यूपी मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में अभी तक बीएलओ ने 77 प्रतिशत गणना प्रपत्र डिजिटाइज्ड कर दिए हैं। यूपी में कुल 15.44 करोड़ मतदाता हैं और अभी तक 15.44 करोड़ मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए गए हैं। जिसमें से 11.89 करोड़ गणना प्रपत्रों को डिजिटाइज्ड किया जा चुका है। एसआईआर में गणना प्रपत्र वितरित करने और जमा करने की तारीख अब 11 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। फिलहाल गणना प्रपत्र को डिजिटाइज्ड करने के मामले में यूपी अभी 12 राज्यों में सबसे पीछे चल रहा है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
