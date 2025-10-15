प्रेमानंद महाराज के लिए मुसलमानों ने दादा मियां की दरगाह पर चढ़ाई चादर, स्वस्थ होने की मांगी दुआ

संक्षेप: यूपी के लखनऊ में संत प्रेमानंद महाराज के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष दुआ की गई। इस अवसर पर दरगाह पर चादर चढ़ाई और प्रेमानंद महाराज के लंबी आयु तथा शीघ्र स्वस्थ होने की दुआ की।

लखनऊ में मॉल एवेन्यू स्थित दादा मियां की दरगाह पर मुसलमानों ने और सपा कार्यकर्ताओं ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की। यहां वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए मंगलवार को विशेष दुआ की गई। इस अवसर पर दरगाह पर चादर चढ़ाई और प्रेमानंद महाराज के लंबी आयु तथा शीघ्र स्वस्थ होने की दुआ की।

दरगाह परिसर में इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे, जिन्होंने हाथों में प्रेमानंद महाराज की तस्वीरें थाम रखी थीं। माहौल में गंगा-जमुनी तहज़ीब की झलक साफ दिखी जब सभी ने एक साथ मिलकर संत के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। दरगाह पर चादर चढ़ाने के बाद मोहम्मद अखलाक ने कहा कि प्रेमानंद महाराज जैसे लोगों की समाज को जरूरत है। वह ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा समाज को जोड़ने की बात करते हैं मानवता और इंसानियत का पैगाम देते हैं। जब से उनके अस्वस्थ होने की खबर सुनी है मन बहुत दुखी है।