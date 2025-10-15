Hindustan Hindi News
प्रेमानंद महाराज के लिए मुसलमानों ने दादा मियां की दरगाह पर चढ़ाई चादर, स्वस्थ होने की मांगी दुआ

Wed, 15 Oct 2025 06:21 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
लखनऊ में मॉल एवेन्यू स्थित दादा मियां की दरगाह पर मुसलमानों ने और सपा कार्यकर्ताओं ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की। यहां वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए मंगलवार को विशेष दुआ की गई। इस अवसर पर दरगाह पर चादर चढ़ाई और प्रेमानंद महाराज के लंबी आयु तथा शीघ्र स्वस्थ होने की दुआ की।

दरगाह परिसर में इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे, जिन्होंने हाथों में प्रेमानंद महाराज की तस्वीरें थाम रखी थीं। माहौल में गंगा-जमुनी तहज़ीब की झलक साफ दिखी जब सभी ने एक साथ मिलकर संत के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। दरगाह पर चादर चढ़ाने के बाद मोहम्मद अखलाक ने कहा कि प्रेमानंद महाराज जैसे लोगों की समाज को जरूरत है। वह ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा समाज को जोड़ने की बात करते हैं मानवता और इंसानियत का पैगाम देते हैं। जब से उनके अस्वस्थ होने की खबर सुनी है मन बहुत दुखी है।

हम लोग लगातार दुआ कर रहे हैं और मन्नत मांग रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज शीघ्र स्वस्थ हो जाए अपनी यात्रा शुरू कर दें और अपने चाहने वाले लोगों को आशीर्वाद दें।ऐसे लोग ईश्वर का वरदान है। उन्होंने कहा कि महाराज इंसान को इंसान समझते हैं हिंदू और मुसलमान नहीं। पूरे देश में उनके लिए दुआओं का दौर जारी है लोग भीगी पलकों से उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता है । इंसान सबसे ऊपर है इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। दुआ मांगने वालों को जो लोग धमकी दे रहे हैं वह मानसिक रूप से बीमार है।