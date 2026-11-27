अखिलेश के मेनिफेस्टो से मुसलमान गायब, बरेली के मौलाना बोले- सपा मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक समझ रही
अखिलेश के मेनिफेस्टो को लेकर बरेली मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सपा मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक समझती है। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने अखिलेश यादव के पांच साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल पर भी सवाल खड़े किए।
बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। समाजवादी पार्टी का मेनिफेस्टो जारी होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए मेनिफेस्टो में मुस्लिम समाज की अनदेखी करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि मेनिफेस्टो में शिक्षा, रोजगार, बिजली, सड़क और विकास जैसे मुद्दों का जिक्र किया गया है, लेकिन मुसलमानों की समस्याओं और उनके विकास को लेकर कोई ठोस बात नहीं कही गई। मौलाना ने सवाल उठाया कि जब समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का वोट चाहिए तो उनके हितों को मेनिफेस्टो में जगह क्यों नहीं दी गई।
अखिलेश के पुराने कार्यकाल पर भी उठाए सवाल
मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने अखिलेश यादव के पांच साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आज अखिलेश यादव अपने मेनिफेस्टो में गुंडागर्दी और बदमाशी खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके मुख्यमंत्री रहते प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, यह किसी से छिपा नहीं है। मौलाना ने उस दौर के चर्चित नारों का जिक्र करते हुए सपा के पुराने कार्यकाल पर निशाना साधा।
मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक समझने का आरोप
मौलाना ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज को केवल वोट देने वाला वर्ग समझती है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की आर्थिक स्थिति, शिक्षा में पिछड़ापन और रोजगार जैसी समस्याओं पर मेनिफेस्टो में चर्चा होनी चाहिए थी। मुस्लिम समाज के विकास के लिए ठोस योजनाओं और आश्वासनों की जरूरत है, लेकिन इन मुद्दों को नजरअंदाज किया गया।
मेनिफेस्टो को बताया बकवास और वाहियात
मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने सपा के मेनिफेस्टो को खारिज करते हुए इसे बकवास और वाहियात करार दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अगर मुसलमानों से वोट चाहते हैं तो उन्हें उनके मुद्दों पर भी जवाब देना होगा। मौलाना ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।