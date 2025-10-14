प्रेमानंद के लिए मदीना में दुआ मांगने वाले मुस्लिम युवक ने डिलीट किया वीडियो, धमकी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी

कई दिन से अस्वस्थ संत प्रेमानंद के लिए प्रयागराज के सूफियान ने मदीना में दुआ मांगी। युवक ने इसका वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था। हालांकि अब इस वीडियो को डिलीट कर दिया गया है। इस बीच उन्हें धमकी मिलने की खबर सुर्खियों में थी। लेकिन सूफियान ने खुद वीडियो हटाने के पीछे की वजह बताई है।

प्रयागराज के रहने वाले सूफियान इलाहाबादी ने कहा कि उन्होंने सिर्फ वह वीडियो डिलीट किया है। जिसमें वह प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य की दुआ कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि उन्हें कोई भी धमकी नहीं मिली है और न ही किसी ने वीडियो हटाने के लिए दवाब बनाया। हालांकि सुफियान ने वीडियो हटाने का मकसद नहीं बताया। लेकिन उनके वीडियो की जमकर तारीफ हो रही है। लोग इसे गंगा-जमुनी तहजीब से जोड़ रहे हैं। लगभग डेढ मिनट के वीडियो सुफियान ने प्रेमानंद दी जमकर तारीफ भी की।

वीडियो में सूफियान कह रहे हैं कि हम गंगा-जमुनी के तहजीब वाले इलाहाबाद के हैं। वायरल वीडियो में सूफियान मोबाइल के स्क्रीन पर संत प्रेमानंद की फोटो दिखाते हुए कह रहे हैं कि बीमार होने का पता चला तो मदीना में खिजरा के दौरान दुआ मांगी। वायरल वीडियो में उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है, "प्रेमानंद जी महाराज हमारे हिन्दुस्तान के बहुत ही अच्छे इंसान हैं। पता चला कि वे बीमार हैं। मदीना खिजरा से दुआ करते हैं कि अल्लाह प्रेमानंद महाराज को जल्द से जल्द स्वस्थ कर दें। हम हिन्दुस्तान से इन्हें पसंद करते हैं, बहुत नेक इंसान हैं। हम उस जगह से हैं, जहां से गंगा-जमुनी तहज़ीब बहती है। हम उस जगह पर मौजूद हैं, जहां से मैल बह जाती है। इंसान तो इंसान, हिंदू क्या और मुसलमान क्या। इस वक्त खिजरा मदीना से एक हिंदू भाई के लिए दुआ कर रहे हैं कि बस इंसान होना चाहिए। हम महाराज जी के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए।”