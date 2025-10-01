Muslim youth installs Durga idol after son birth बेटे के जन्म पर मुस्लिम युवक ने स्थापित कराई मां दुर्गा की प्रतिमा, गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Muslim youth installs Durga idol after son birth

बेटे के जन्म पर मुस्लिम युवक ने स्थापित कराई मां दुर्गा की प्रतिमा, गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल

कुशीनगरआपसी भाईचारे और गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करने वाला एक मामला सामने आया है। जहां मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले युवक इरफान ने मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कराई है। दरअसल, इरफान की पत्नी खुशी ने संतान प्राप्ति के लिए मां दुर्गा से मन्नत मांगी थी।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कुशीनगरWed, 1 Oct 2025 02:51 PM
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से आपसी भाईचारे और गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करने वाला एक मामला सामने आया है। नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 22 महंथ अवैद्यनाथ नगर में मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले युवक इरफान ने मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कराई है। दरअसल, इरफान की पत्नी खुशी ने संतान प्राप्ति के लिए मां दुर्गा से मन्नत मांगी थी। मन्नत पूरी होने पर परिवार ने देवी प्रतिमा की स्थापना का फैसला किया।

स्थानीय लोगों के सहयोग से प्रतिमा स्थापना की गई और पूरा वार्ड इस आयोजन में शामिल रहा। इस अवसर पर भाजपा नेता ओमप्रकाश जायसवाल भी पहुंचे। उन्होंने इरफान के परिवार के साथ मां दुर्गा की आरती की और कहा कि मां भगवती की भक्ति से हर मनोकामना पूरी होती है। इरफान के इस कदम की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। लोग इसे सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी एकता की मिसाल बता रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आस्था से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और यही वजह है कि अलग-अलग समुदाय के लोग एक-दूसरे की खुशियों में शामिल हो रहे हैं।

38 साल से कुंभकर्ण का रोल निभा रहे मुस्लिम कलाकार तैय्यब अली

उधर, सुलतानपुर के बल्दीराय तहसील क्षेत्र के बिंदेश्वरीगंज (बहुरावां) बाजार में स्थित कस्बे में आदर्श रामलीला समिति 1989 से रामलीला का मंचन कर रही है। उस समय से ही रामलीला समिति में रहकर गांव के ही कई कलाकार रामलीला का मंचन करते चले आ रहे हैं। यहां पिछले 38 सालों से कुंभकर्ण का रोल मुस्लिम कलाकार तैय्यब अली निभाते आ रहे हैं।

वर्तमान समय में विपिन अग्रहरी राम ,संतोष पांडे लक्ष्मण, स्वामीनाथ यादव रावण, राकेश चौहान हनुमान, तैय्यब अली कुंभकरण,संतराम सीता, जय प्रकाश सिंह दशरथ, नंद किशोर गुप्ता मेघनाथ व परशुराम , राजेंद्र यादव सुग्रीव का किरदार निभाते हैं। स्वर्गीय कृष्ण कुमार सिंह पुत्तन की अगुवाई में आदर्श रामलीला समिति रायबरेली, महाराजगंज, अयोध्या के लखनगंज, बाराबंकी के धरमे, कोटवन, हरचंदपुर में अपना जलवा कायम किया और अवध क्षेत्र में 1990 में द्वितीय पुरस्कार हासिल कर आदर्श रामलीला समिति विंदेश्वरीगंज ने क्षेत्र का नाम रोशन किया।

