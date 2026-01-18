Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsMuslim youth engaging indecent behavior minor girl leading protest by Hindu organization In Hanumat Dham Shahjahanpur
हनुमत धाम में नाबालिग छात्रा से अश्लीलता कर रहा था मुस्लिम युवक, हिंदू संगठन ने किया हंगामा

हनुमत धाम में नाबालिग छात्रा से अश्लीलता कर रहा था मुस्लिम युवक, हिंदू संगठन ने किया हंगामा

संक्षेप:

शाहजहांपुर स्थित हनुमत धाम क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से मुस्लिम युवक अश्लीलता कर रहा था। उसने पहले अपना नाम बदलकर छात्रा से नजदीकियां बढ़ाईं। इसके बाद मिलने के लिए बुलाया।

Jan 18, 2026 09:28 pm ISTDinesh Rathour शाहजहांपुर
यूपी के शाहजहांपुर स्थित हनुमत धाम क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से मुस्लिम युवक अश्लीलता कर रहा था। उसने पहले अपना नाम बदलकर छात्रा से नजदीकियां बढ़ाईं। इसके बाद मिलने के लिए बुलाया। असली नाम सामने आने पर छात्रा के विरोध पर जबरदस्ती की। पुलिस ने छात्रा के पिता की तहरीर पर आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी युवक भी हिरासत में है। आरसी मिशन थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने चौक कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि उनकी 13 वर्षीय पुत्री कक्षा आठ की छात्रा है। रविवार दोपहर दो बजे वह हनुमत धाम रोड पर पार्किंग के पास एक परिचित युवक से मिलने गई थी। युवक ने पहले अपना नाम राजीव बताया था।

बातचीत के दौरान जब उसका असली नाम अफजल पता चला तो छात्रा ने विरोध किया और वहां से घर जाने लगी। आरोप है कि इसी दौरान युवक ने नाबालिग के साथ जबरदस्ती करते हुए छेड़खानी की। शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंच गए और किशोरी को बचाया। सूचना मिलने पर पिता भी मौके पर पहुंचे और बेटी को अपने साथ ले गए। इसके बाद चौक कोतवाली में तहरीर दी गई। पुलिस ने आरोपी अफजल के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। चौक कोतवाल अश्विनी सिंह ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच की जा रही है।

हिन्दू युवा वाहिनी ने किया हंगामा, दबोच लिया युवक को

घटना की जानकारी फैलने पर हनुमत धाम पर हिन्दू युवा वाहिनी के महानगर अध्यक्ष अभिषेक तिवारी व अन्य कार्यकर्ता भी पहुंच गए। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से युवक को पकड़कर चौकी ले जाया गया, जहां कुछ समय तक हंगामे की स्थिति बनी रही। पुलिस ने समझाकर लोगों को शांत कराया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
