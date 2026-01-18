हनुमत धाम में नाबालिग छात्रा से अश्लीलता कर रहा था मुस्लिम युवक, हिंदू संगठन ने किया हंगामा

संक्षेप: शाहजहांपुर स्थित हनुमत धाम क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से मुस्लिम युवक अश्लीलता कर रहा था। उसने पहले अपना नाम बदलकर छात्रा से नजदीकियां बढ़ाईं। इसके बाद मिलने के लिए बुलाया।

यूपी के शाहजहांपुर स्थित हनुमत धाम क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से मुस्लिम युवक अश्लीलता कर रहा था। उसने पहले अपना नाम बदलकर छात्रा से नजदीकियां बढ़ाईं। इसके बाद मिलने के लिए बुलाया। असली नाम सामने आने पर छात्रा के विरोध पर जबरदस्ती की। पुलिस ने छात्रा के पिता की तहरीर पर आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी युवक भी हिरासत में है। आरसी मिशन थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने चौक कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि उनकी 13 वर्षीय पुत्री कक्षा आठ की छात्रा है। रविवार दोपहर दो बजे वह हनुमत धाम रोड पर पार्किंग के पास एक परिचित युवक से मिलने गई थी। युवक ने पहले अपना नाम राजीव बताया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बातचीत के दौरान जब उसका असली नाम अफजल पता चला तो छात्रा ने विरोध किया और वहां से घर जाने लगी। आरोप है कि इसी दौरान युवक ने नाबालिग के साथ जबरदस्ती करते हुए छेड़खानी की। शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंच गए और किशोरी को बचाया। सूचना मिलने पर पिता भी मौके पर पहुंचे और बेटी को अपने साथ ले गए। इसके बाद चौक कोतवाली में तहरीर दी गई। पुलिस ने आरोपी अफजल के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। चौक कोतवाल अश्विनी सिंह ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच की जा रही है।