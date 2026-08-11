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हरिद्वार से कांवड़ लाया मुस्लिम युवक, शिव का किया जलाभिषेक, परिवार बोला-घर मत आना

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के बागपत में मुस्लिम युवक हरिद्वार से कांवड़ लाया। शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। उधर, कांवड़ लाने से नाराज उसके परिवार वालों ने युवक को घर में आने से मना कर दिया। 

हरिद्वार से कांवड़ लाया मुस्लिम युवक, शिव का किया जलाभिषेक, परिवार बोला-घर मत आना
उत्तर प्रदेश के बागपत में मुस्लिम युवक हरिद्वार से कांवड़ लाया। शिव मंदिर में जलाभिषेक किया।

उत्तर प्रदेश के बागपत में हरिद्वार से गंगाजल लेकर आए मुस्लिम युवक ने गांव के शिव मंदिर में शिवरात्रि पर जलाभिषेक किया। ग्रामीणों ने उसका स्वागत सत्कार किया। वहीं, कांवड़ लाने से नाराज उसके परिजनों ने युवक को घर में आने से मना कर दिया। युवक को मंदिर में देख हिंदू समाज के लोग उसे अपने घर ले आए। युवक ने हिंदू महिला को गंगाजल से स्नान कराकर कलश वहीं सौंप दिया। बताया कि युवक के परिजनों ने कांवड़ को घर नहीं लाने दिया।

गांगनौली गांव निवासी मुस्लिम युवक कल्लू पुत्र मुस्ताक ने हरिद्वार से 31 लीटर गंगाजल की कांवड़ लाकर गांव के शिव मंदिर में मंगलवार को जलाभिषेक किया। बताया कि कल्लू के परिजन उसे मंदिर से लेने नहीं पहुंचे, तो मंदिर में उसे अकेला देख हिंदू समाज के लोग उसे पड़ोसी महिला भोली के मकान में ले गए, जहां युवक का पहले से आना जाना है।

गंगाजल से भोले को स्नान कराया

कल्लू ने धार्मिक परंपरा के अनुसार, गंगाजल से भोले को स्नान कराया और कलश कांवड़ को उन्हीं के घर पर छोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाने में लगी। वहीं इस संबंध में थाना प्रभारी दोघट केवल सिंह ने बताया कि गांव में हो रही चर्चा की जानकारी मिलने पर चौकी प्रभारी विकुल कुमार को मौके पर भेजकर जानकारी कराई गई, तो पता चला कि युवक अपनी मां से ही कांवड़ के लिए पैसे लेकर गया था। युवक अपनी मां हमीदन के ही पास है।

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बुर्का पहनकर कांवड़ लाने वाली तमन्ना मलिक पर फेसबुक पर अश्लील पोस्ट

वहीं संभल में बुर्का पहनकर हरिद्वार से दूसरी बार कांवड़ लेकर आ रहीं असमोली क्षेत्र के गांव बदनपुर बसेई निवासी तमन्ना मलिक के सोशल मीडिया अकाउंट से फेसबुक पर पोस्ट किए गए वीडियो पर मुरादाबाद के युवक ने अश्लील कमेंट कर दिया। मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया टीम ने संज्ञान लिया और पुलिस ने कमेंट करने वाले आरोपी की पहचान कर उसे मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने कोतवाली में कान पकड़कर माफी मांगी और हाथ जोड़कर भविष्य में इस तरह का कोई कमेंट नहीं करने की बात कही। तमन्ना मलिक अपने पति अमन त्यागी के साथ हरिद्वार से दूसरी बार बुर्के में कांवड़ लेकर लौट रही हैं। तमन्ना मलिक के सोशल मीडिया अकाउंट से फेसबुक पर कांवड़ लेकर आते हुए वीडियो पोस्ट किया गया था। इस वीडियो पर फरमान खान की 907565 आईडी से अश्लील कमेंट किया गया। कमेंट सामने आने के बाद सोशल मीडिया टीम ने मामले को संज्ञान में लिया और पुलिस को जानकारी दी।

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लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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