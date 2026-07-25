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हमें नमाज नहीं पढ़ने दे रहे; मुस्लिम युवक ने अपने ही समुदाय के लोगों पर लगाया आरोप, SP ने दिए जांच के आदेश

By Pawan Kumar Sharma
संवाददाता, संभल
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संभल में एक मुस्लिम युवक ने अपने ही समुदाय के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवकके मुताबिक उसे और उसके परिवार को मस्जिद में नमाज अदा करने से रोका जा रहा है। उधर, पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Muslim youth accused members of his own community of preventing him from offering namaz
मुस्लिम युवक ने अपने ही समुदाय के लोगों पर नमाज पढ़ने से रोकने का आरोप लगाया

UP News: यूपी के संभल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक मुस्लिम युवक ने अपने ही समुदाय के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक का कहना है कि उसे और उसके परिवार को मस्जिद में नमाज अदा करने से रोका जा रहा है। उधर, पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

ये मामला ऐंचौड़ा कम्बोह थाना क्षेत्र के गांव माडली समसपुर का है। यहां रहने वाले मोहम्मद वसीम ने पुलिस अधिकारियों को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह मुस्लिम समुदाय की पिछड़ी जाति धुन्ना से संबंध रखते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव की करीब 120 वर्ष पुरानी मस्जिद में लंबे समय से अलग-अलग मसलक के लोग एक साथ नमाज अदा करते आ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से व्यवस्थाओं को लेकर विवाद चल रहा है। वसीम का आरोप है कि वर्ष 2024 में अजान, इमाम के खर्च और मस्जिद की अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद थाने में दोनों पक्षों के बीच समझौता भी कराया गया था। आरोप है कि बाद में मस्जिद में कुछ नई व्यवस्थाएं लागू की गईं, जिसका उन्होंने विरोध किया। 3 जुलाई 2026 को जुमे की नमाज के बाद कुछ लोगों ने उनसे कहा कि मस्जिद में नमाज निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही पढ़नी होगी अन्यथा उन्हें नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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वसीम ने आरोप लगाया कि उन्हें उनकी बिरादरी का हवाला देकर सामाजिक बहिष्कार की धमकी दी गई और परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई। शुक्रवार को मोहम्मद वसीम जिला मुख्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल तथा पुलिस अधीक्षक कृष्ण विश्नोई को शिकायत पत्र सौंपकर न्याय की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके परिवार को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। मुतवल्ली अतीक अहमद और उनके पुत्र शाने आलम, आमिर, भोलू तथा हाफिज मारूफ द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इमाम के खान-पान और चंदे को लेकर भी दबाव बनाया।

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बोले पुलिस अधीक्षक केस दर्ज कर जांच शुरू की गई

पुलिस अधीक्षक कृष्ण विश्नोई ने बताया कि एक व्यक्ति द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर शिकायत दी गई है। शिकायत में उसने अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन और जुमे की नमाज से रोके जाने का आरोप लगाया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना ऐंचौड़ा कम्बोह पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर गांव माडली समसपुर निवासी अतीक अहमद, शाने आलम, आमिर, भोलू और हाफिज मारूफ के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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