हमें नमाज नहीं पढ़ने दे रहे; मुस्लिम युवक ने अपने ही समुदाय के लोगों पर लगाया आरोप, SP ने दिए जांच के आदेश

संभल में एक मुस्लिम युवक ने अपने ही समुदाय के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवकके मुताबिक उसे और उसके परिवार को मस्जिद में नमाज अदा करने से रोका जा रहा है। उधर, पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

UP News: यूपी के संभल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक मुस्लिम युवक ने अपने ही समुदाय के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक का कहना है कि उसे और उसके परिवार को मस्जिद में नमाज अदा करने से रोका जा रहा है। उधर, पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

ये मामला ऐंचौड़ा कम्बोह थाना क्षेत्र के गांव माडली समसपुर का है। यहां रहने वाले मोहम्मद वसीम ने पुलिस अधिकारियों को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह मुस्लिम समुदाय की पिछड़ी जाति धुन्ना से संबंध रखते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव की करीब 120 वर्ष पुरानी मस्जिद में लंबे समय से अलग-अलग मसलक के लोग एक साथ नमाज अदा करते आ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से व्यवस्थाओं को लेकर विवाद चल रहा है। वसीम का आरोप है कि वर्ष 2024 में अजान, इमाम के खर्च और मस्जिद की अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद थाने में दोनों पक्षों के बीच समझौता भी कराया गया था। आरोप है कि बाद में मस्जिद में कुछ नई व्यवस्थाएं लागू की गईं, जिसका उन्होंने विरोध किया। 3 जुलाई 2026 को जुमे की नमाज के बाद कुछ लोगों ने उनसे कहा कि मस्जिद में नमाज निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही पढ़नी होगी अन्यथा उन्हें नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

वसीम ने आरोप लगाया कि उन्हें उनकी बिरादरी का हवाला देकर सामाजिक बहिष्कार की धमकी दी गई और परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई। शुक्रवार को मोहम्मद वसीम जिला मुख्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल तथा पुलिस अधीक्षक कृष्ण विश्नोई को शिकायत पत्र सौंपकर न्याय की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके परिवार को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। मुतवल्ली अतीक अहमद और उनके पुत्र शाने आलम, आमिर, भोलू तथा हाफिज मारूफ द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इमाम के खान-पान और चंदे को लेकर भी दबाव बनाया।