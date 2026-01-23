Hindustan Hindi News
Muslim students forced Hindu girl wear burqa pressure convert case has been filed against five her friends In Moradabad
यूपी में मुस्लिम छात्राओं ने हिंदू युवती को पहनाया बुर्का, धर्मांतरण का भी बनाया दबाव, पांच सहेलियों पर केस

यूपी में मुस्लिम छात्राओं ने हिंदू युवती को पहनाया बुर्का, धर्मांतरण का भी बनाया दबाव, पांच सहेलियों पर केस

संक्षेप:

मुरादाबाद जिले में मुस्लिम युवतियों द्वारा हिंदू छात्रा को जबरन बुर्का पहनाए जाने का ममाला सामने आया है। बिलारी नगर के साहू कुंज कालोनी में ट्यूशन पढ़ने वाली छात्रा को विशेष समुदाय की सहेलियों ने जबरन बुर्का पहनाया।

Jan 23, 2026 08:33 pm ISTDinesh Rathour बिलारी/मुरादाबाद
यूपी के मुरादाबाद जिले में मुस्लिम युवतियों द्वारा हिंदू छात्रा को जबरन बुर्का पहनाए जाने का ममाला सामने आया है। बिलारी नगर के साहू कुंज कालोनी में ट्यूशन पढ़ने वाली छात्रा को विशेष समुदाय की सहेलियों ने जबरन बुर्का पहनाया। आरोप है कि उसके ऊपर धर्मांतरण के लिए दबाव भी बनाया गया। मामले में पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने गुरुवार रात विशेष समुदाय की पांच लड़कियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सभी की उम्र 15 से 17 साल के बीच की है। पिछले सप्ताह ट्यूशन में छात्रा को बुर्का पहनाने का वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा में आया था, जिसके बाद पीड़िता के भाई ने थाने में तहरीर दी थी।

थाना बिलारी के मोहल्ला अब्दुल्ला दक्षिणी निवासी युवक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी 16 वर्षीय बहन 12वीं कक्षा की छात्रा है। उसकी बहन ट्यूशन बढ़ने के लिए साहूकुंज कालोनी में जाती है। युवक के अनुसार उसके कोचिंग सेंटर में विशेष समुदाय की लड़कियां भी पढ़ती हैं। आरोप लगाया कि विशेष समुदाय की लड़कियों ने उसकी बहन को जबरन बुर्का पहनाया। यह भी आरोप लगाया कि वे लड़कियां उसकी बहन पर धर्म बदलकर मुस्लिम धर्म स्वीकार करने का दबाव भी बनाती हैं।

आरोप लगाया कि ऐसा करने वालों में एक छात्रा थावला गांव की है, जो अन्य छात्राओं के साथ उसकी बहन पर बुर्का पहनने और धर्मांतरण का दबाव बनाती है। युवक ने आशंका जताई कि इस मामले में कोई गहरी साजिश है। इस संबंध में एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि युवक की तहरीर पर 15 से 17 वर्ष की पांच छात्राओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

