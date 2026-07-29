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251 लीटर गंगाजल की कांवड़ लेकर निकला शाकिर, पैदल ही हरिद्वार से पहुंचा मुजफ्फरनगर

By Yogesh Yadav
मुजफ्फरनगर, संवाददाता
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Kanwar Yatra: यूपी की मुजफ्फरनगर में हिंदू-मुस्लिम एकता और इंसानियत के जज्बे को मजबूत करता एक नजारा देखने को मिला है। यहां अपने हिंदू दोस्त के साथ मुस्लिम युवक शाकिर 251 लीटर गंगाजल लेकर कांवड़ा यात्रा करता दिखाई दिया है।

muslim Shakir carrying kanwar containing 251 liters of Gangajal
हरिद्वार से 251 लीटर गंगाजल लेकर मेरठ का मुस्लिम युवक शाकिर भी अपने हिंदू दोस्त के साथ कांवड़ा यात्रा कर रहा है।

Kanwar Yatra: पश्चिमी यूपी में सावन शुरू होने से पहले की कांवड़ा यात्रा शुरू हो चुकी है। हरिद्वार से लेकर मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़ तक कांवड़ियों का जोश दिखाई दे रहा है। इन सभी के बीच मंगलवार को एक मुस्लिम युवक 251 लीटर गंगाजल लेकर हरिद्वार से मुजफ्फरनगर पहुंचा तो उसका स्वागत करने और सेल्फी लेने की होड़ सी लग गई। इंसानियत का पैगाम देने वाला यह मुस्लिम युवक शाकिर मेरठ का रहने वाला है। वह दूसरी बार इस तरह से कांवड़ उठाकर भक्ति के रंग में रंगा हुआ है।

मेरठ के मवाना तहसील के कस्बा फलावदा का रहने वाला शाकिर अपने दोस्त मिंटू के साथ हरिद्वार से 251 लीटर की कांवड़ लेकर पैदल ही यात्रा कर रहा है। शाकिर न सिर्फ अपने दोस्त मिंटू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यात्रा कर रहा है, बल्कि रास्ते में मिलने वाले अन्य कांवड़ियों की सेवा भी कर रहा है। मिंटू और शाकिर का कहना है कि उनकी दोस्ती किसी धर्म या जाति की मोहताज नहीं है। उनका मानना है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और इसी संदेश को वे अपनी यात्रा के माध्यम से समाज तक पहुंचाना चाहते हैं।

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यात्रा के दौरान दोनों जात-पात छोड़ो, इंसानियत को जोड़ो का संदेश देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर पहुंचने पर लोगों ने उनका स्वागत किया और फोटो-वीडियो बनाए। लोगों ने उनकी पहल को सामाजिक सौहार्द्र और गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल भी बताया।

अखिलेश यादव के लिए नोएडा के बॉबी ने उठाई कांवड़

मेरठ (सलीम अहमद)। इधर, नोएडा को बॉबी यादव ने समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की कामना के साथ एक अनोखी कांवड़ यात्रा शुरू की है। रास्ते में आम लोगों और सपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। बॉबी यादव का कहना है कि वे भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक कर भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएं।

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बॉबी यादव अपनी कांवड़ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर लगाकर यात्रा कर रहे है। अपनी टोली के साथ हरिद्वार से गंगाजल लेकर मेरठ में हरिद्वार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग से साथी शिवभक्तों के साथ मंगलवार को गुजर रहे थे। कांवड़ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर देखकर राहगीरों और अन्य कांवड़ियों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है।

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बॉबी यादव ने बताया कि वह भगवान शिव के भक्त हैं और उन्होंने सावन में जलाभिषेक के लिए हरिद्वार से गंगाजल लाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मनोकामना है कि अखिलेश यादव एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनें। वह यह भी कहते है कि जिस तरह से अखिलेश यादव हर गरीब-बेसहारा की मदद करते है और अपने यहां से किसी को खाली हाथ निराश नहीं आने देते। वह उन्हें भगवान के रूप में ही देखते है। कहते है कि वह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की मन्नत मांगते हुए हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे हैं।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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