लखनऊ में मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना कल्बे जव्वाद पर हमला, पुलिस के सामने ही गाड़ी तोड़ने की कोशिश

लखनऊ में वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जे की खबर सुनकर ठाकुरगंज पहुंचे मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी पर हमला किया गया है। उनकी गाड़ी को घेरकर उसे भी तोड़ने की कोशिश की गई। मौलाना ने कहा कि पुलिस के सामने ही यह सब हुआ और पुलिस देखती रही।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 10:37 PM
लखनऊ में ठाकुरगंज के अब्बासबाग कर्बला पहुंचे मुस्लिम धर्म गुरु मजलिस-ए-उलमा हिंद के महासचिव व इमामे जुमा मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी और उनके साथियों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस के सामने ही उनकी गोड़ी को घेर लिया गया और तोड़फोड़ की कोशिश करने के साथ ही गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में कई लोगों को नामजद करते हुए ठाकुरगंज थाने में तहरीर दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है।

ठाकुरगंज के लंगरखाना हुसैनाबाद निवासी व कर्बला अब्बासबाग के केयरटेकर सैय्यद सारिक मेंहदी के मुताबिक सोमवार की शाम मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी कुछ अधिवक्ताओं के साथ कर्बला अब्बासबाग में वक्फ की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण देखने गए थे। आरोप है कि वहां मौजूद लोगों ने मौलाना के साथ अभद्रता और गाली गलौज शुरू कर दी। कई लोगों ने नारेबाजी करते हुए अपशब्द कहे और गाड़ी को तोड़ने की कोशिश करते हुए हमला किया। जान से मारने की धमकी भी दी गई।

मौलाना ने कहा कि घटना के समय पुलिस को सूचना दी। पुलिस काफी देर में पहुंची। पुलिस पहुंची तो हमलावरों का वीडियो बनाने के बजाय उनका ही वीडियो बनाते रहे। पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने हमले और गाड़ी तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि काफी पहले से अवैध कब्जे सूचना उच्चाधिकारियों को देते रहे लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

कहा कि वहां खड़े गुंडों ने हमें रोका। गाड़ी पर हाथ मारा। धक्का दिया और कहा कि आगे नहीं जाने देंगे। इस दौरान पुलिसकर्मी उनका ही वीडियो और फोटो बनाने लगे। दूसरे पक्ष से किसी का वीडियो और फोटो नहीं बनाया। इस पूरे मामले में पुलिस दूसरे पक्ष से मिली हुई है। उन्होंने कहा कि कर्बला की जमीन पर अवैध कब्जे करवाए जा रहे हैं।

मौलाना ने मुख्यमंत्री पर भरोसा जताते हुए कहा कि जिस प्रकार इस सरकार में अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। उसी तरह यहां भी अवैध निर्माण ढहाया जाएगा। इंस्पेक्टर ठाकुरगंज ओमवीर सिंह का कहना है कि तहरीर मिली है। जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।