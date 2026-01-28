यूपी में बदल रही मुस्लिम सियासत, नसीमुद्दीन की चंद्रशेखर से नजदीकियां, ओवैसी फिर सक्रिय

संक्षेप: यूपी में मुस्लिम सियासत की तस्वीर बदल रही है। कांग्रेस से नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस्तीफा दे दिया है। उनकी नजदीकियां चंद्रशेखर के साथ बताई जा रही हैं। वहीं, ओवैसी की एआईएमआईएम की यूपी में बढ़ती सक्रियता ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है।

पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कांग्रेस से इस्तीफा, एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की बढ़ती सक्रियता और समाजवादी पार्टी में आजम खान के जेल में होने की वजह से यूपी में मुस्लिम सियासत एक नई करवट लेती दिख रही है। अगले विधानसभा चुनावों के लिहाज से मुसलमानों का रुख सभी राजनीतिक दलों के लिए अहम माना जा रहा है। कोशिशें सभी की तरफ से हैं, लेकिन घटनाक्रमों का संकेत कुछ और है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने 24 जनवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। समर्थकों के साथ दिए गए इस्तीफे में न तो उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर ही कोई सवाल उठाए और न ही राहुल गांधी या अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं पर कोई आरोप लगाया। हालांकि, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में वह अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं। राजनीतिक जानकार इस बयान में मुस्लिम धड़े की सियासत करने वाले नेताओं की छटपटाहट को देख रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि वह आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के संपर्क में हैं। अगर ऐसा होता है तो इसे दलित मुस्लिम गठजोड़ की सियासत के एक और प्रयोग के तौर पर देखा जाएगा।

हालांकि, बसपा एक बार फिर मुसलमानों की तरफ उम्मीदभरी नजरों से देख रही है। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनावों से लेकर 2024 के लोकसभा चुनावों तक तो उसे मायूसी ही हाथ लगी। इस बार बसपा को उम्मीद है कि मुस्लिम उसकी तरफ लौटेंगे।

इसी बीच, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) की यूपी में बढ़ती सक्रियता ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यूपी में पंचायत चुनावों की तैयारी कर रही है। संकेत यह भी हैं कि पार्टी पिछली बार से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कयास हैं कि आवैसी भी इसी मंच का हिस्सा होंगे। वर्ष 2023 के स्थानीय निकाय चुनावों में एआईएमआईएम ने पांच नगर पालिका परिषद सीटें जीती थीं और नगर निगमों में 75 पार्षद जीते थे।