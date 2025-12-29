मुस्लिम पड़ोसियों ने हिंदू युवक की अर्थी को दिया कंधा, पूछ-पूछकर निभाईं अंतिम संस्कार की रस्में

संक्षेप: सहारनपुर के देवबंद में हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने पड़ोसी हिंदू युवक का अंतिम संस्कार विधि-विधान से कराया और परिवार की तरफ से सभी जिम्मेदारियां निभाईं।

यूपी के सहारनपुर के देवबंद से हिंदू-मुस्लिम एकता की मिशाल देखने को मिली। जहां मोहल्ला कोहला बस्ती में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पड़ोस में रहने वाले हिंदू समाज के व्यक्ति की न सिर्फ अर्थी तैयार की और बल्कि उसके अंतिम संस्कार की सभी रस्मों को विधिविधान से पूरा करवाया। बताया जा रहा है कि व्यक्ति कई दिन से बीमार था।

कोहला बस्ती में मुस्लिम आबादी के बीच 40 साल के इंजन मैकेनिक अजय कुमार सैनी परिवार के साथ करीब 20 साल से किराये के मकान में रह रहा था। गुर्दे की बीमारी के कारण दो दिन पूर्व उसकी मौत हो गई थी। परिवार में कोई जिम्मेदार न होने के चलते मोहल्ले के सभासद पुत्र गुलफाम अंसारी अपने साथियों के साथ उनके घर पहुंचे और उनके अंतिम संस्कार की सभी तैयारियां पूरी कीं। उन्होंने सभी सामान इकट्ठा कर न सिर्फ अर्थी तैयार की, बल्कि देवीकुंड स्थित श्मशानघाट में अर्थी ले जाकर विधि-विधान के साथ अंतिम संस्कार कराया।

मेहमानों से पूछ-पूछकर की अंतिम संस्कार की रस्में गुलफाम अंसारी ने बताया कि उन्हें हिंदू परंपरा के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने अजय कुमार के घर आए मेहमानों से पूछ-पूछकर अंतिम संस्कार की सभी रस्मों को पूरा किया। इतना ही नहीं परंपरा के मुताबिक तीन दिनों तक अजय कुमार के यहां रुकने वाले मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। मुस्लिम युवकों द्वारा किए गए इस कार्य से क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया।