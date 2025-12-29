Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsMuslim neighbours performed all the last rites of a Hindu youth
मुस्लिम पड़ोसियों ने हिंदू युवक की अर्थी को दिया कंधा, पूछ-पूछकर निभाईं अंतिम संस्कार की रस्में

संक्षेप:

सहारनपुर के देवबंद में हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने पड़ोसी हिंदू युवक का अंतिम संस्कार विधि-विधान से कराया और परिवार की तरफ से सभी जिम्मेदारियां निभाईं।

Dec 29, 2025 01:40 pm ISTPawan Kumar Sharma देवबंद, संवाददाता
यूपी के सहारनपुर के देवबंद से हिंदू-मुस्लिम एकता की मिशाल देखने को मिली। जहां मोहल्ला कोहला बस्ती में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पड़ोस में रहने वाले हिंदू समाज के व्यक्ति की न सिर्फ अर्थी तैयार की और बल्कि उसके अंतिम संस्कार की सभी रस्मों को विधिविधान से पूरा करवाया। बताया जा रहा है कि व्यक्ति कई दिन से बीमार था।

कोहला बस्ती में मुस्लिम आबादी के बीच 40 साल के इंजन मैकेनिक अजय कुमार सैनी परिवार के साथ करीब 20 साल से किराये के मकान में रह रहा था। गुर्दे की बीमारी के कारण दो दिन पूर्व उसकी मौत हो गई थी। परिवार में कोई जिम्मेदार न होने के चलते मोहल्ले के सभासद पुत्र गुलफाम अंसारी अपने साथियों के साथ उनके घर पहुंचे और उनके अंतिम संस्कार की सभी तैयारियां पूरी कीं। उन्होंने सभी सामान इकट्ठा कर न सिर्फ अर्थी तैयार की, बल्कि देवीकुंड स्थित श्मशानघाट में अर्थी ले जाकर विधि-विधान के साथ अंतिम संस्कार कराया।

मेहमानों से पूछ-पूछकर की अंतिम संस्कार की रस्में

गुलफाम अंसारी ने बताया कि उन्हें हिंदू परंपरा के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने अजय कुमार के घर आए मेहमानों से पूछ-पूछकर अंतिम संस्कार की सभी रस्मों को पूरा किया। इतना ही नहीं परंपरा के मुताबिक तीन दिनों तक अजय कुमार के यहां रुकने वाले मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। मुस्लिम युवकों द्वारा किए गए इस कार्य से क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया।

हिंदू-मुस्लिम भाईचारे का बना प्रतीक

मोहल्ले और आसपास के लोग इस मानवता की मिसाल देखकर प्रभावित हुए। मुस्लिम समुदाय द्वारा यह कदम न केवल पड़ोसी के प्रति संवेदना दिखाने वाला था, बल्कि यह हिंदू-मुस्लिम भाईचारे और आपसी सहयोग का प्रतीक भी बना। इस घटना के बाद क्षेत्र में लोग इस कार्य की चर्चा कर रहे हैं और इसे एक सकारात्मक उदाहरण के रूप में देख रहे हैं। स्थानीय लोग और समाजसेवी भी इस पहल की सराहना कर रहे हैं। मोहल्ले में रहने वाले लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं समाज में भाईचारे और मानवता की भावना को मजबूत करती हैं।

