यूपी में टेम्पो रुकवाकर मुस्लिम को जबरन लगाया रंग, जय श्रीराम के जयकारे भी लगवाए

हाथरस जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ मुस्लिम युवकों को कथित तौर पर जबरन रंग लगाया जा रहा है और उनसे 'जय श्री राम' के नारे लगवाए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है।

यूपी के हाथरस जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ मुस्लिम युवकों को कथित तौर पर जबरन रंग लगाया जा रहा है और उनसे 'जय श्री राम' के नारे लगवाए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। मामला सादाबाद कस्बे के आगरा-अलीगढ़ रोड स्थित एक जगह का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक मुस्लिम समुदाय के लोगों को बिना अनुमति रंग लगाते और नारे लगवाते हुए दिख रहा है। युवक ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर खुद ही पोस्ट किया है, जिसमें उसने लिखा है कि 'हिंदुस्तान में रहोगे तो जय श्री राम कहोगे'। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रही है।

समुदाय के कुछ सदस्यों ने इस तरह की हरकतों को आपसी भाईचारे और सौहार्द के लिए हानिकारक बताया है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले की गहन जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सादाबाद सीओ अमित पाठक ने बताया, वीडियो की सत्यता और घटना की परिस्थितियों की पड़ताल की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हापुड़ में मुस्लिम समाज ने खेली फूलों की होली वहीं दूसरी ओर हापुड़ में हिंदू-मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल देखने को मिली। यहां मुस्लिम समाज के लोगों ने होली पर्व पर हिंदू समाज पर गुलाब के फूलों की पुष्पवर्षा की और गले मिलकर बधाई दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिसमें लोग आपसी भाईचारे की मिसाल बता रहे हैं। वायरल वीडियो गांव हैदरनगर का है। इस वीडियो में मुस्लिम समाज के लोग घर के बाहर खड़े हैं और हिंदू समाज के लोगों पर पुष्पवर्षा कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंदू समाज के साथ फूलों की होली खेलकर गंगा-जमुनी तहजीब का सुंदर संदेश दिया है।