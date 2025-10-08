मुस्लिम दंपति ने राम मंदिर में टेका माथा, दर्शन के बाद की योगी सरकार की सराहना

अयोध्या में गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली, जब अंबेडकरनगर के एक मुस्लिम दंपति को सुरक्षा के बीच भव्य श्रीराम मंदिर का दर्शन कराया गया। दर्शन के बाद दंपति ने मंदिर की भव्यता और योगी सरकार की सराहना की।

यूपी के अयोध्या में पड़ोसी जनपद अंबेडकरनगर निवासी एक मुस्लिम दंपति को सुरक्षा के बीच राम मंदिर परिसर का भ्रमण दर्शन कराया गया है। दर्शन के बाद दंपति ने मंदिर और योगी सरकार की तारीफ की है। वहीं, सोशल मीडिया पर ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

अंबेडकरनगर के अकबरपुर स्थित मंसूरपुर के रहने वाले शेर अली अपनी पत्नी शायरा बानो की आंख दिखाने के लिए अयोध्या धाम स्थित कल्याणम करोति संस्था के सहयोग से संचालित दीनबंधु नेत्र चिकित्सालय आया था। नेत्र चिकित्सालय में उसने निर्माणाधीन भव्य राम मंदिर देखने व दर्शन की इच्छा जाहिर की। यह बात नेत्र चिकित्सालय के कर्मियों के माध्यम से ट्रस्ट से जुड़े लोगों तथा पुलिस-प्रशासन के पास पहुंची तो मुस्लिम दंपति की इच्छा पूरी करने के लिए दंपति को राम मंदिर का भ्रमण और दर्शन कराने का निर्णय लिया गया।

कंट्रोल रूम के माध्यम से इस मामले की जानकारी राम मंदिर की सुरक्षा और व्यवस्था में जुड़े लोगों को दी गई और मुस्लिम दंपति को राम मंदिर का भ्रमण कराने के लिए उसके साथ दो पुलिस कर्मी लगाए गए। दोनों पुलिस कर्मियों ने मुस्लिम दंपति को अपनी निगरानी में राम मंदिर परिसर का भ्रमण और दर्शन कराया। दंपति ने लगभग 20 मिनट तक परिसर में राम मंदिर और इसकी व्यवस्थाओं को निहारा और बाहर निकलने के बाद पुलिस-प्रशासन तथा सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया।