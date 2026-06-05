शिवलिंग पर पैर रखने वाले मुस्लिम प्रधानाध्यापक पर तगड़ा ऐक्शन, सस्पेंशन के साथ मुकदमा
यूपी के संतकबीरनगर में शिवलिंग पर पैर रखने वाले मुस्लिम प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई हुई है। शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ उस पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है।
UP News: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में शिवलिंग पर पैर रखने वाले मुस्लिम प्रधानाध्यापक पर तगड़ा ऐक्शन हुआ है। यहां हैंसर ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय औराडाड़ के प्रधानाध्यापक अब्दुर्रहमान को बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) अमित कुमार सिंह ने गुरुवार को निलंबित कर दिया। उनके विरुद्ध यह कार्रवाई शिवलिंग पर पैर रखकर फोटो खिंचवाकर उसके अपने फेस बुक एकाउंट पर पोस्ट करने के आरोप में की गई है।
इस प्रकरण में एक व्यक्ति की तहरीर पर गोरखपुर जनपद के बेलघाट थाने में उक्त शिक्षक के विरुद्ध केस भी दर्ज है। बीएसए ने मामले निलंबन की अवधि में उक्त शिक्षक को बीआरसी हैंसर से संबंद्ध किया है। साथ ही इसकी जांच खंड शिक्षाधिकारी खलीलाबाद को सौंपी है।
ममला कर्मचारी आचरण नियमावली के विरुद्ध
बीएसए अमित कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें शिकायत प्राप्त हुई कि हैंसर ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय औराडांड़ के प्रधानाध्यापक अब्दुर्रहमान गोरखपुर जनपद के बेलघाट थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव के निवासी हैं। उन्होंने अपने फेसबुक आईडी से अपनी एक फोटो पोस्ट की है। जिसमें हिन्दू देवी-देवताओं का अपमान करते हुए शिवलिंग पर पैर रखकर अपनी फोटो खिंचवाया है। इस मामले में बेलघाट क्षेत्र के एक व्यक्ति की तहरीर पर उनके विरुद्ध बेलघाट थाने में केस भी दर्ज किया गया है। प्रथम दृष्ट्या यह मामला कर्मचारी आचरण नियमावली के विरुद्ध है।
मामले की जांच खंड शिक्षाधिकारी खलीलाबाद को सौंपी गई
यह कृत्य शासनादेश 17 जून 1976 का पूरी तरह से उल्लंघन है। ऐसे में प्रधानाध्यापक अब्दुर्रहमान को तत्काल प्रभाव से इसका दोषी पाते हुए निलंबित करते हुए खंड शिक्षाधिकारी कार्यालय हैंसर बाजार से संबंद्ध किया गया है। इसके साथ ही मामले की जांच खंड शिक्षाधिकारी खलीलाबाद को सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बीएसए ने कहा कि किसी भी शिक्षक अथवा कर्मचारी का इस तरह का कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें