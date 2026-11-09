मुस्लिम दूल्हों के हिंदू नाम पर बवाल, मंडप मालिक को मिली धमकी; दुल्हनों ने पुलिस से लगाई गुहार

सहारनपुर में दो मुस्लिम बहनों की शादी हिंदू नाम वाले दो मुस्लिम भाइयो से तय हो गई। लेकिन इसे लेकर तनातनी शुरू हो गई। किसी शख्स ने विवाह मंडप मालिक को धमकी तक दे डाली है। इसके बाद मंडप मालिक निकाह कराने से पीछे हट रहा है। उधर दोनों दुल्हनों ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है।

सहारनपुर/गंगोह, हिटी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दो मुस्लिम बहनों का निकाह दूल्हों के हिंदू नामों को लेकर उठे विवाद में उलझ गया है। 12 नवंबर को होने वाले निकाह की तैयारियों के बीच विवाह मंडप के मालिक को समारोह रद्द करने की धमकी मिलने का आरोप है। इससे शादी के आयोजन पर संकट खड़ा हो गया है। दोनों बहनों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्हें आशंका है कि सुरक्षा नहीं मिली तो धमकी देने वाले लोग निकाह के वक्त मंडप में बवाल कर सकते हैं। उधर, दोनों बहनों की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है।

घटना सहारनपुर के मोहल्ला अनारकली की है। यहां की रहने वाली दो सगी बहनों ने पुलिस को तहरीर में कहा है कि उनके माता-पिता ने दोनों का निकाह दो भाइयों से तय किया है। निकाह के समारोह के लिए मोहल्ला मोहम्मद गौरी स्थित बड़े कब्रिस्तान के पास विवाह मंडप बुक कराया गया है। बहनों के मुताबिक, दोनों युवक मुस्लिम हैं, लेकिन उनके परिवारों में कई पीढ़ियों से हिंदू नाम रखने की परंपरा चली आ रही है। आरोप है कि इसी बात को लेकर कुछ लोग निकाह का विरोध कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि हिंदू नाम वाले दूल्हों के साथ मुस्लिम बहनों का निकाह हो। इस निकाह को रोकने के लिए वे कुछ भी करने पर अमादा है। यहां तक कि उन्होंने धमकियां देना भी शुरू कर दिया है।

दोनों बहनों के मुताबिक उनके निकाह को लेकर किसी व्यक्ति ने विवाह मंडप मालिक को फोन कर कार्यक्रम रद्द करने का दबाव बनाया। उसने निकाह के दौरान हंगामा कराने की धमकी दी है। यह धमकी मिलने के बाद मंडप मालिक बुरी तरह डर गया है। वह निकाह के दिन का समारोह कराने से पीछे हट रहा है। वहीं दोनों मुस्लिम बहनों के निकाह का कार्ड तक छप चुका है। उनके निकाह का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इसे लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मुस्लिम बहनों का निकाह हिंदू नाम वाले दूल्हों से होने को लेकर लोगों का ध्यान कार्ड की ओर खूब जा रहा है। इसी बीच विवाह मंडप मालिक को धमकी मिले जाने की शिकायत पर विवाद खड़ा हो गया।