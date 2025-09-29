हिंदू युवक के प्यार में मुस्लिम युवती ने घर छोड़ा, पुलिस तक पहुंचा मामला, VHP ने करा दी शादी

यूपी के रायबरेली में मुस्लिम युवती और हिंदू युवक के प्रेम को लेकर शुरू हुआ विवाद पुलिस तक पहुंचा। लेकिन दोनों बालिग थे इसलिए पुलिस ने छोड़ दिया। विहिप ने दोनों की शादी करवा दी।

रायबरेली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र में एक अनोखा प्रेम प्रसंग शादी में बदल गया। मुस्लिम युवती ने हिन्दू युवक के प्रेम में घर छोड़ दि एक मुस्लिम युवती और हिंदू युवक के रिश्ते को लेकर शुरू हुआ विवाद पुलिस तक पहुंचा, लेकिन दोनों के बालिग होने के कारण पुलिस भी कुछ न कर सकी। विहिप ने दोनों की शादी करा दी। रात में फेरे हुए और उसके बाद मुस्लिम युवती को युवती को हिन्दू युवक पत्नी बना कर घर ले आया।

मामला तब सामने आया जब युवती दिन में अचानक घर से लापता हो गई। परिजनों ने उसके प्रेमी कुशाग्र और उसके एक दोस्त के खिलाफ लालगंज कोतवाली में गुमशुदगी व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की तो युवती कानपुर के महिला थाने में मिली। वहां से उसे रायबरेली लाया गया और लड़के को भी थाने बुलाया गया।

थाने में पूछताछ के दौरान दोनों ने साफ कहा कि वे बालिग हैं और एक-दूसरे से गहरा प्रेम करते हैं। दोनों की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने के कारण पुलिस ने उन्हें अपनी मर्जी से रहने की छूट दे दी। इस दौरान युवती ने भी स्पष्ट कहा कि वह अपनी इच्छा से प्रेमी के साथ रहना चाहती है।इसके बाद विश्व हिंदू परिषद की मौजूदगी और देखरेख में शनिवार रात लगभग 11 बजे हनुमान मंदिर में विवाह संपन्न हुआ। हिंदू रीति-रिवाज से शादी के बाद युवती फलक नाज का नाम बदलकर फलक कर दिया गया। विवाह के बाद युवक कुशाग्र अपनी पत्नी को लेकर घर चला गया।