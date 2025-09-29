Muslim girlfriend left her home for love of her Hindu boyfriend; matter reached Rae Bareli police VHP arranged marriage हिंदू युवक के प्यार में मुस्लिम युवती ने घर छोड़ा, पुलिस तक पहुंचा मामला, VHP ने करा दी शादी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsMuslim girlfriend left her home for love of her Hindu boyfriend; matter reached Rae Bareli police VHP arranged marriage

हिंदू युवक के प्यार में मुस्लिम युवती ने घर छोड़ा, पुलिस तक पहुंचा मामला, VHP ने करा दी शादी

यूपी के रायबरेली में मुस्लिम युवती और हिंदू युवक के प्रेम को लेकर शुरू हुआ विवाद पुलिस तक पहुंचा। लेकिन दोनों बालिग थे इसलिए पुलिस ने छोड़ दिया। विहिप ने दोनों की शादी करवा दी।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 11:05 AM
share Share
Follow Us on
हिंदू युवक के प्यार में मुस्लिम युवती ने घर छोड़ा, पुलिस तक पहुंचा मामला, VHP ने करा दी शादी

रायबरेली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र में एक अनोखा प्रेम प्रसंग शादी में बदल गया। मुस्लिम युवती ने हिन्दू युवक के प्रेम में घर छोड़ दि एक मुस्लिम युवती और हिंदू युवक के रिश्ते को लेकर शुरू हुआ विवाद पुलिस तक पहुंचा, लेकिन दोनों के बालिग होने के कारण पुलिस भी कुछ न कर सकी। विहिप ने दोनों की शादी करा दी। रात में फेरे हुए और उसके बाद मुस्लिम युवती को युवती को हिन्दू युवक पत्नी बना कर घर ले आया।

मामला तब सामने आया जब युवती दिन में अचानक घर से लापता हो गई। परिजनों ने उसके प्रेमी कुशाग्र और उसके एक दोस्त के खिलाफ लालगंज कोतवाली में गुमशुदगी व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की तो युवती कानपुर के महिला थाने में मिली। वहां से उसे रायबरेली लाया गया और लड़के को भी थाने बुलाया गया।

थाने में पूछताछ के दौरान दोनों ने साफ कहा कि वे बालिग हैं और एक-दूसरे से गहरा प्रेम करते हैं। दोनों की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने के कारण पुलिस ने उन्हें अपनी मर्जी से रहने की छूट दे दी। इस दौरान युवती ने भी स्पष्ट कहा कि वह अपनी इच्छा से प्रेमी के साथ रहना चाहती है।इसके बाद विश्व हिंदू परिषद की मौजूदगी और देखरेख में शनिवार रात लगभग 11 बजे हनुमान मंदिर में विवाह संपन्न हुआ। हिंदू रीति-रिवाज से शादी के बाद युवती फलक नाज का नाम बदलकर फलक कर दिया गया। विवाह के बाद युवक कुशाग्र अपनी पत्नी को लेकर घर चला गया।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में धर्मांतरण का खेल, चंगाई सभा में 50 से अधिक हिन्दुओं को किया कन्वर्ट
ये भी पढ़ें:NER की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस आज से, लखनऊ होकर जाएंगी आनंद विहार

थानाध्यक्ष लालगंज पीके सिंह ने बताया कि दोनों बालिग हैं और अपनी इच्छा से विवाह कर साथ रह रहे हैं। इसलिए पुलिस ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि कानूनन दोनों को अपनी मर्जी से जीवन जीने का पूरा अधिकार है।

Up News UP News Today Love Affair अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |