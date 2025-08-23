हिंदू प्रेमी से शादी के लिए मुस्लिम लड़की ने बदला धर्म, आर्य समाज मंदिर में रिंकू की हुई साजिया
मेरठ में मुस्लिम लड़की ने प्रेमी से शादी के लिए हिंदू धर्म अपना लिया। इसके बाद सरूरपुर के गांव गोटका के रहने वाले प्रेमी-युगल ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। युवती ने अपनी शादी की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हुए परिजनों को इसकी जानकारी दी है।
मेरठ में सरूरपुर के गांव गोटका में मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म अपनाकर अपने प्रेमी से हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली है। आर्य समाज मंदिर में विवाह किए जाने के फोटो-वीडियो भी युवती ने सोशल मीडिया पर डाले हैं। युवती ने खुद को बालिग बताते हुए अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार शादी करने की बात कही है। युवक और युवती दोनों गोटका गांव के ही रहने वाले हैं।
गोटका गांव से एक सप्ताह दोनों फरार हो गए थे। मामला दो अलग-अलग धर्मों से जुड़ा होने के चलते गांव में तनाव फैल गया था। युवती के परिजनों ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस प्रेमी युगल की तलाश में लगी थी। इसी बीच शनिवार को सोशल मीडिया पर युवती-युवक के विवाह की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए।
वीडियो में युवती ने अपना नाम शाजिया बताया और खुद को बालिग बताते हुए हिंदू धर्म अपनाकर प्रेमी रिंकू से आर्य समाज मंदिर में विवाह करने की जानकारी दी। युवती ने शादी के दौरान और इसके बाद के फोटो भी सोशल मीडिया पर डाले हैं।
वायरल वीडियो में युवती बता रही है कि मेरा नाम साजिया है। मेरे पिता का नाम इमरान है। मैं बालिग हूं और इस्लाम धर्म से हूं। उसने कहा कि उसे हिंदू धर्म अच्छा लगता है, इसलिए वह हिंदू धर्म अपनाना चाहती है। बिना दबाव के वह हिंदू धर्म अपना रही है। कहा कि उसने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपनाया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन ने गांव में सतर्कता बढ़ा दी है। थाना प्रभारी अजय शुक्ला ने बताया कि गांव में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। पुलिस ने भी वीडियो देखा है। अभी प्रेमी युगल कोर्ट में पेश नहीं हुआ है।