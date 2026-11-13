मुसलमान ने शिक्षा का मंदिर बना दिया, यही गलती हुई: आजम खान

जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 426 करोड़ रुपये के वित्तीय घोटाले के मामले में आजम खान को कोर्ट ने चार दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। ईडी की टीम उन्हें डासना जेल से पूछताछ के लिए ले गई। इस दौरान आजम ने कहा कि यूनिवर्सिटी और स्कूल बनाना ही उनका गुनाह हो गया।

विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए) कोर्ट नंबर एक ने आजम खान को चार दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हिरासत में भेज दिया है। यह हिरासत 12 नवंबर की शाम 4:30 बजे से 16 नवंबर की शाम 4:30 बजे तक प्रभावी रहेगी। ईडी की टीम रात करीब आठ बजे आजम को डासना जेल से लेकर रवाना हो गई। इस दौरान आजम खान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बच्चों को पढ़ाने का गुनाह किया है। यूनिवर्सिटी बनाई, स्कूल बनाए, शिक्षा का मंदिर मुसलमान ने बना दिया, यही गलती हुई। आपको बता दें मामला जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 426 करोड़ रुपये के वित्तीय घोटाले और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़ा है।

ईडी ने आजम खान को रामपुर जेल से रिहाई के बाद 30 अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। गाजियाबाद स्थित विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया। ईडी के अफसरों ने कोर्ट में आजम खान से पूछताछ के लिए रिमांड अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक अदालत ने रिकॉर्ड देखने के बाद पाया कि आरोपी से धन के व्यापक लेनदेन का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। अदालत ने हिरासत के दौरान कुछ शर्तें भी लगाई हैं

जौहर यूनिवर्सिटी केस में आजम से पूछताछ जौहर विश्वविद्यालय के लिए 27 किसानों की जमीनों पर कब्जा करने के आरोपों में दर्ज मुकदमों की सुनवाई के सिलसिले में गुरुवार को आजम खां गाजियाबाद की डासना जेल से वीसी के जरिए कोर्ट में कनेक्ट नहीं हो सके। बताया गया कि ईडी की कस्टडी के चलते उन्हें वीसी से नहीं जोड़ा गया। लिहाजा सुनवाई टल गई। अब इस मामले में 30 नवंबर को सुनवाई होगी। मालूम हो कि आलियागंज के किसानों ने आजम खां और उनके लोगों पर जबरन जमीन कब्जाने के आरोप लगाते हुए 27 अलग-अलग मुकदमें दर्ज कराए थे।

अब 30 नवंबर अगली तारीख आरोप था कि उनकी जमीन कब्जाकर जौहर विश्वविद्यालय परिसर में मिला ली गईं। बाद विवेचना पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। इन मुकदमों का ज्वाइंट ट्रायल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। जहां गुरुवार को सुनवाई नीयत थी, जिसके लिए आजम खां डासना जेल से वीसी के जरिए कोर्ट में पेश होना था लेकिन, वह वीसी के जरिए नहीं जुड़ सके। जिसके चलते सुनवाई टल गई। अब इस मामले में 30 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है।