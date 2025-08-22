मुस्लिम बैंड वाले हटा लें हिन्दू देवी-देवताओं का नाम, शिकायत के बाद यूपी पुलिस ने बैठक में कही यह बात
यूपी केअब मुस्लिमों द्वारा हिंदू देवी-देवताओं के नाम पर बैंड पार्टी संचालन पर रोक की मांगी की गई है। मुरादाबाद में शिकायत के बाद पुलिस की बैठक में कहा गया है कि देवी-देवताओं के नाम हटा लें पर अधिकृत आदेश नहीं हुआ है।
यूपी में ढाबे, रेस्टोरेंट के बाद अब मुस्लिमों द्वारा हिंदू देवी-देवताओं के नाम पर बैंड पार्टी संचालन पर रोक की मांगी की। मुरादाबाद के अधिवक्ता ने सीएम पोर्टल और आईजीआरएस पर शिकायत करके बैंड पार्टियों से देवी-देवताओं के नाम हटवाने की मांग की है। पाकबड़ा कस्बा के पोस्ट ऑफिस मोहल्ला निवासी अधिवक्ता सैबी शर्मा का आरोप है कि मुस्लिम बैंड संचालक पहचान छिपाकर महानगर समेत जिलेभर में हिन्दू देवी-देवताओं के नाम से बैंड पार्टी चला रहे हैं। इस शिकायत पुलिस ने बैठक बुलाई और दोंनों पक्षों की बात सुनी है। पुलिस ने नाम हटाने के लिए कहा है पर अधिकृत आदेश नहीं है।
शिकायत की जांच एसपी सिटी के पास पहुंची। मंगलवार को एसपी सिटी ने इस मामले में शिकायतकर्ता और विभिन्न बैंडबाजा वालों को अपने ऑफिस में तलब का उनका पक्ष सुना। सभी ने कहा कि हम लोग सालों से इसी नाम से अपना बैंड चला रहे हैं। बैंडबाजा वालों ने यह भी कहा कि सालों से उनका जो नाम चला आ रहा है उसे कैसे बदल सकते हैं। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने कहा कि एक शिकायती पत्र आया है। जिसकी जांच के लिए मंगलवार को दोनों पक्षों को बुलाया गया था। उनकी बातें सुनी गई हैं।
बताया जा रहा है कि पुलिस ने मुस्लिम बैंड वालों से नाम हटाने के लिए कहा गया। इस बैंड वालों का कहना है वह नाम हटा लेंगे। इसके लिए समय मांगा है। हालांकि पुलिस ने कोई अधिकृत आदेश नहीं जारी किया है। आपको बता दें कि मुरादाबाद शहर में 500 से ज़्यादा बड़े और छोटे बैंड संचालित होते हैं, और कम से कम 20 प्रतिष्ठित बैंड के मालिक मुस्लिम समुदाय से हैं।