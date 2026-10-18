फांसी की सजा सुनने के बाद बड़ी बेटी से मिलने के लिए तड़प रही मुस्कान, रविता ने भी की ये मांग

नीला ड्रम कांड वाली मुस्कान फांसी की सजा सुनने के बाद अपनी बड़ी बेटी से मिलने के लिए तड़प रही है। वहीं उसने और सांप कांड वाली रविता ने खुद को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई की तैयारी भी शुरू कर दी है। दोनों ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने को निजी वकील की मांग की है।

मेरठ, कार्यालय संवाददाता। देश को झकझोर देने वाले मेरठ के नीला ड्रम कांड में फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद मुस्कान अपनी बड़ी बेटी से मिलने के लिए तड़प रही है। वहीं मुस्कान और सांप कांड वाली रविता ने भी अब कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। दोनों ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने को निजी वकील की मांग की है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा के अनुसार, दोनों के आवेदन पर निजी वकील उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जाएगी।

पति सौरभ की हत्या के मामले में मुस्कान और उसके साथी साहिल को अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। वहीं, पति अमित को सांप से डसवाकर हत्या कराने के मामले में रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को भी अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद अब दोनों मामलों में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर है। मुस्कान- हिल और रविता-अमरदीप हाईकोर्ट में अपील के लिए निजी अधिवक्ता चाहते हैं।

अपील के बाद दूसरी जेलों में शिफ्ट करने की तैयारी पुलिस अधिकारियों के अनुसार फांसी की सजा के मामलों में आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत अपील की जानी है। इसके बाद बंदियों को दूसरी जेलों में भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी। पुरुष बंदियों को आगरा सेंट्रल जेल भेजा जाता है, जबकि महिला बंदियों को लखनऊ स्थित नारी निकेतन भेजने की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि बंदियों को भेजने के लिए वहां उपलब्ध सीटों और क्रम का ध्यान रखा जाएगा। सीटें खाली होने पर उन्हें बारी-बारी से शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल चारों दोषियों की अपील की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है।

मुस्कान ने बेटी से मिलने की जताई इच्छा जेल में काम के विकल्पों में मुस्कान ने सिलाई-कढ़ाई का काम चुना है, जबकि साहिल खेती-किसानी से जुड़ा काम कर रहा है। रविता ने बैग बनाने और अमरदीप ने रंगाई-पुताई का काम चुना है। जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि चारों पर निगरानी रखी जा रही है, मृत्युदंड की सजा के बाद रविता और अमरदीप को नई बैरकों में शिफ्ट कर दिया।

अमरदीप की मां बोली- बेटा निर्दोष सांप कांड में मृत्युदंड की सजा पाए अमरदीप की मां का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में अमरदीप की मां अपने बेटे को निर्दोष बताते हुए उसे रिहा कराने और रविता को सजा देने की बात कर रही है।

मौका मिला तो जरूर दूंगा मुस्कान-रविता को फांसी नीला ड्रम कांड यानी सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला और सांप कांड यानी अमित हत्याकांड में रविता और अमरदीप को मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद अब निर्भया कांड के दोषियों को फांसी देने वाला मेरठ का पवन जल्लाद का बयान सामने आया है। पवन जल्लाद ने कहा कि अगर मौका मिला तो वह चारों दोषियों को फांसी देने के लिए तैयार है। उसने कहा कि जघन्य अपराध करने वालों को जल्द और कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि अपराधियों में कानून का खौफ पैदा हो।