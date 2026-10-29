मुस्कान अब रविता-दामिन संग रखेगी अहोई व्रत, फांसी की सजा के बाद छोड़ा था पूजा-पाठ
फांसी की सजा पाने वाली मुस्कान के साथ ही पतियों की कातिल रविता और दामिनी जेल में ही अहोई व्रत रखेंगी। फांसी की सजा मिलने के बाद मुस्कान ने पूजा-पाठ छोड़ दिया था। नवरात्र का व्रत भी नहीं थी।
मेरठ, कार्यालय संवाददाता। पति की हत्याओं में सजा पा चुकीं मुस्कान और रविता के साथ ही हस्तिनापुर में अपने पति अतुल पंवार की हत्या में जेल में बंद आरोपी दामिनी ने अहोई अष्टमी का व्रत रखने की इच्छा जेल प्रशासन से जताई है। पति की हत्या करने वाली इन तीनों महिला बंदियों ने जेल प्रशासन से व्रत के लिए अनुमति मांगी है और पूजा सामग्री भी मुहैया कराने का आग्रह किया है। तीनों ने जेल में सामाजिक कार्य करने वाली महिला संस्था से पूजन सामग्री की मांग की है। संस्था उनकी जरूरत के मुताबिक सामान उपलब्ध करा रही है। जेल प्रशासन के अनुसार, महिला बंदियों को धार्मिक आस्था के अनुरूप व्रत रखने और पूजा करने की अनुमति है। इसके लिए जेल के नियमों के तहत आवश्यक व्यवस्था की जाती है। फांसी की सजा के बाद मुस्कान ने पूजा-पाठ छोड़ दिया था। नवरात्र का व्रत भी नहीं रखा था।
व्रत की तैयारी के बीच सामने आई मांग
सोमवार को संजीवनी महिला संस्था की निशी जैन अपनी टीम के साथ जिला जेल पहुंचीं। संस्था की ओर से महिला बंदियों को करवाचौथ के लिए मिट्टी के करवे और शृंगार सामग्री वितरित की गई। इस दौरान बंदियों से उनकी जरूरतों की जानकारी भी ली गई। निशी जैन के मुताबिक, मुस्कान-रविता और दामिनी ने अहोई अष्टमी के लिए अलग से सामान मांगा है। दोनों की मांग के अनुसार सामग्री देने की व्यवस्था की जा रही है।
नियमों के दायरे में व्रत और पूजा
जेल प्रशासन के अनुसार, महिला बंदियां अपनी इच्छा से करवाचौथ और अहोई अष्टमी का व्रत रख सकती हैं। जेल प्रावधानों के तहत पूजा और फलाहार की व्यवस्था की जाती है। बताया गया कि यदि पति-पत्नी दोनों जेल में बंद हैं और करवाचौथ पर पूजा करना चाहते हैं, तो नियमानुसार उनकी मुलाकात कराई जाती है। इसी तरह, पुरुष बंदियों की पत्नियां भी नियमानुसार जेल पहुंचकर पूजा के लिए मुलाकात कर सकती हैं। पूजा-अर्चना और सभी प्रकार के व्रत के लिए व्यवस्था होती है।
नीला ड्रम कांड से मशहूर है मुस्कान का मामला
पति की हत्या में फांसी की सजा पा चुकी मुस्कान का मामला मेरठ के नीला ड्रम कांड के नाम से मशहूर है। पिछले साल मुस्कान में अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। इसके बाद शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में भर दिया था। ड्रम के अंदर शव के टुकड़े डालने के बाद सीमेंट का घोल डाल दिया गया था। जघन्य वारदात को करने के बाद दोनों हत्यारे अय्याशी करने के लिए हिमाचल भी चले गए थे। वहां से लौटने पर करीब 15 दिन बाद हत्या का खुलासा हुआ था। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।