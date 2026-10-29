मुस्कान अब रविता-दामिन संग रखेगी अहोई व्रत, फांसी की सजा के बाद छोड़ा था पूजा-पाठ

फांसी की सजा पाने वाली मुस्कान के साथ ही पतियों की कातिल रविता और दामिनी जेल में ही अहोई व्रत रखेंगी। फांसी की सजा मिलने के बाद मुस्कान ने पूजा-पाठ छोड़ दिया था। नवरात्र का व्रत भी नहीं थी।

मेरठ, कार्यालय संवाददाता। पति की हत्याओं में सजा पा चुकीं मुस्कान और रविता के साथ ही हस्तिनापुर में अपने पति अतुल पंवार की हत्या में जेल में बंद आरोपी दामिनी ने अहोई अष्टमी का व्रत रखने की इच्छा जेल प्रशासन से जताई है। पति की हत्या करने वाली इन तीनों महिला बंदियों ने जेल प्रशासन से व्रत के लिए अनुमति मांगी है और पूजा सामग्री भी मुहैया कराने का आग्रह किया है। तीनों ने जेल में सामाजिक कार्य करने वाली महिला संस्था से पूजन सामग्री की मांग की है। संस्था उनकी जरूरत के मुताबिक सामान उपलब्ध करा रही है। जेल प्रशासन के अनुसार, महिला बंदियों को धार्मिक आस्था के अनुरूप व्रत रखने और पूजा करने की अनुमति है। इसके लिए जेल के नियमों के तहत आवश्यक व्यवस्था की जाती है। फांसी की सजा के बाद मुस्कान ने पूजा-पाठ छोड़ दिया था। नवरात्र का व्रत भी नहीं रखा था।

व्रत की तैयारी के बीच सामने आई मांग सोमवार को संजीवनी महिला संस्था की निशी जैन अपनी टीम के साथ जिला जेल पहुंचीं। संस्था की ओर से महिला बंदियों को करवाचौथ के लिए मिट्टी के करवे और शृंगार सामग्री वितरित की गई। इस दौरान बंदियों से उनकी जरूरतों की जानकारी भी ली गई। निशी जैन के मुताबिक, मुस्कान-रविता और दामिनी ने अहोई अष्टमी के लिए अलग से सामान मांगा है। दोनों की मांग के अनुसार सामग्री देने की व्यवस्था की जा रही है।

नियमों के दायरे में व्रत और पूजा जेल प्रशासन के अनुसार, महिला बंदियां अपनी इच्छा से करवाचौथ और अहोई अष्टमी का व्रत रख सकती हैं। जेल प्रावधानों के तहत पूजा और फलाहार की व्यवस्था की जाती है। बताया गया कि यदि पति-पत्नी दोनों जेल में बंद हैं और करवाचौथ पर पूजा करना चाहते हैं, तो नियमानुसार उनकी मुलाकात कराई जाती है। इसी तरह, पुरुष बंदियों की पत्नियां भी नियमानुसार जेल पहुंचकर पूजा के लिए मुलाकात कर सकती हैं। पूजा-अर्चना और सभी प्रकार के व्रत के लिए व्यवस्था होती है।