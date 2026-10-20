महीने में एक बार फांसीघर क्यों जाते हैं पवन जल्लाद? क्या बदली जाएगी मुस्कान-रविता की जेल

मेरठ जेल में बंद मुस्कान-साहिल, रविता और अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। वे चारों जहां सजा के खिलाफ अपील की तैयारी कर रहे हैं वहीं पवन जल्लाद ने कहा है कि यदि उन्हें मौका मिला तो वे चारों को फांसी पर जरूर चढ़ाएंगे। पवन जल्लाद का परिवार पीढ़ियों से यह काम कर रहा है।

मेरठ, संवाददाता। बहुचर्चित नीला ड्रम कांड यानी सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला और सांप कांड यानी अमित हत्याकांड में रविता और अमरदीप को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद पवन जल्लाद ने कहा है कि यदि जेल प्रशासन की ओर से उन्हें बुलाया जाता है और जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो वह फांसी देने के लिए तैयार हैं। पवन जल्लाद महीने में एक बार मेरठ जेल जाते हैं। जेल अधिकारियों ने बताया कि वह फांसीघर को चेक करते हैं और वापस लौट जाते हैं। उधर, मुस्कान और रविता अब कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही हैं। दोनों ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने को निजी वकील की मांग की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अपील के बाद बंदियों को दूसरी जेलों में भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी। पुरुष बंदियों को आगरा सेंट्रल जेल भेजा जाता है, जबकि महिला बंदियों को लखनऊ स्थित नारी निकेतन भेजने की व्यवस्था है। उनका कहना है कि बंदियों को भेजने के लिए वहां उपलब्ध सीटों और क्रम का ध्यान रखा जाएगा। सीटें खाली होने पर उन्हें बारी-बारी से शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल चारों दोषियों की अपील की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है।

वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा के अनुसार, दोनों के आवेदन पर निजी वकील उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जाएगी। पति सौरभ की हत्या के मामले में मुस्कान और उसके साथी साहिल को अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। वहीं, पति अमित को सांप से डसवाकर हत्या कराने के मामले में रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को भी अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद अब दोनों मामलों में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर है।

कई पीढ़ियों से फांसी देने का काम कर रहा है ये परिवार पवन जल्लाद के परिवार में कई पीढ़ियों से फांसी देने का काम होता आ रहा है। उनके परदादा लक्ष्मण, दादा कालू राम और पिता मम्मू भी जल्लाद थे। अब वह इस पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वह अपने बेटे को भी इस काम की ट्रेनिंग देंगे ताकि अगली पीढ़ी भी इस पेशे को आगे बढ़ा सके। दिल्ली में दिसंबर 2012 में हुए निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड के चार दोषियों मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को 20 मार्च 2020 को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। इस फांसी की सजा को पवन जल्लाद ने पूरा कराया था और तब उनकी खूब चर्चा हुई थी। पवन जल्लाद ने बताया कि उन्हें दस हजार रुपये मानदेय दिया जा रहा है। उन्होंने चार बार सरकार को पत्र भेजकर मानदेय 30 हजार रुपये करने की मांग की है।

बिहार से मंगाई जाती है 24 फीट की सफेद रस्सी पवन जल्लाद ने बताया कि फांसी के लिए इस्तेमाल होने वाली सफेद रस्सी बिहार से मंगाई जाती है। लंबाई करीब 24 फीट होती है। फांसी देने से लगभग तीन दिन पहले जेल प्रशासन की ओर से उन्हें सूचना दी जाती है। वह प्रक्रिया के तहत एक दिन पहले जेल पहुंचकर ट्रायल करते हैं, ताकि फांसी के दौरान तकनीकी परेशानी न हो।