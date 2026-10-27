फांसी के खिलाफ मुस्कान की अपील हाईकोर्ट में मंजूर, इस दिन होगी अगली सुनवाई
मेरठ के नीला ड्रम कांड यानी सौरभ हत्याकांड की मुख्य आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की अपील को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है।
प्रयागराज विधि संवाददाता। मेरठ के बहुचर्चित और नीले ड्रम कांड के नाम से मशहूर सौरभ हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और साहिल की फांसी के खिलाफ अपील को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट दोनों की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत से पूरे मामले का रिकॉर्ड तलब करते हुए याचिका पर सुनवाई के लिए 30 नवंबर तारीख तय की है।
मेरठ की सत्र अदालत ने इस जघन्य हत्याकांड को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी का माना था। साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है। सत्र न्यायालय के इसी फैसले को चुनौती देते हुए मुस्कान और साहिल ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील याचिका की थी। याचिका में तर्क दिया गया कि निचली अदालत ने सजा सुनाते वक्त कई कानूनी पहलुओं को नजरअंदाज किया है, इसलिए उनकी फांसी की सजा को रद्द या कम किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए केस के दस्तावेज और केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, आपराधिक मामलों में जब निचली अदालत फांसी की सजा सुनाती है, तो नियमों के तहत हाईकोर्ट द्वारा उस पर मुहर लगाना अनिवार्य होता है। इसके साथ ही अभियुक्तों को अपील का अधिकार भी मिलता है। अब 30 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। हाईकोर्ट यह तय करेगा कि सत्र अदालत का फांसी का फैसला बरकरार रहेगा या उसमें कोई बदलाव होगा।
गौरतलब है कि पिछले साल मार्च में वारदात को अंजाम दिया गया था। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में डाल दिया था। इसके बाद ड्रम में सीमेंट का घोल डाल दिया था। जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों हिमाचल अय्याशी करने भी चले गए थे। करीब दस दिन बाद वापस लौटने पर हत्याकांड का खुलासा हुआ और दोनों को गिरफ्तार किया गया था।
कवियित्री अनामिका जैन अंबर ने भी फांसी नहीं देने की अपील की
कवियित्री अनामिका जैन अंबर ने पिछले हफ्ते जेल में मुस्कान से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद अनामिका अंबर ने भी मुस्कान की फांसी को उम्रकैद में बदलने या उसकी बेटी के बड़ा होने तक टालने की मांग की थी। अनामिका ने मुस्कान की तरफ से कोर्ट में भी फांसी के खिलाफ अपील की बात कही थी। मुस्कान ने जेल में ही एक बेटी को जन्म दिया है। अनामिका चाहती हैं कि मां के अपराध की सजा बेटी को न मिले। जब तक बेटी की शादी न हो जाए, तब तक कम से कम मुस्कान को फांसी न मिले।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।