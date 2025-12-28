Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmuskan rastogi boyfriend sahil was delighted with her pregnancy said i will throw a party as soon as i get out of jail
मुस्कान के मां बनने पर खुश हुआ प्रेमी साहिल, बोला-जेल से निकलते ही दूंगा पार्टी

मुस्कान के मां बनने पर खुश हुआ प्रेमी साहिल, बोला-जेल से निकलते ही दूंगा पार्टी

संक्षेप:

यूनिवर्सिटी में गोली चलाने के आरोप में जेल गए अक्षय बैंसला को जिस बैरक में रखा गया था उसमें सौरभ की हत्या में शामिल साहिल शुक्ला भी था। जेल में रोजाना दोनों का रूटीन बंदियों की गिनती से शुरू होता था, साथ में वार्डन को गिनती करवा देते थे, फिर चाय पीने जाते थे। दोनों कैंटीन में चाय और नाश्ता करते थे।

Dec 28, 2025 11:10 pm ISTAjay Singh संवाददाता, मेरठ
share Share
Follow Us on

नीले ड्रम में पति सौरभ को काटकर सीमेंट से जमा देने वाली मुस्कान और साहिल 10 माह से जेल में हैं। मुस्कान ने 24 नवंबर को हॉस्पिटल में बेटी राधा को जन्म दिया। साहिल को जिस बैरक में रखा गया, उसके साथ सजा काट रहे छात्र नेता अक्षय बैंसला को बीते 24 दिसंबर को जमानत मिल गई। 48 दिन जेल में रहे अक्षय ने साहिल को बताया कि मुस्कान को बेटी हुई है, तब उसने कहा कि तुम सब चाचा बन गए हो, जेल से निकलने दो, सबको पार्टी दूंगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यूनिवर्सिटी में गोली चलाने के आरोप में अक्षय बैंसला 6 नवंबर को जेल गया और 24 दिसंबर को जमानत पर बाहर आ गया। इन 48 दिनों में अक्षय को जिस बैरक में रखा गया, उसमें सौरभ की हत्या में शामिल साहिल शुक्ला भी था। जेल में रोजाना दोनों का रूटीन बंदियों की गिनती से शुरू होता था, साथ में वार्डन को गिनती करवा देते थे, फिर चाय पीने जाते थे। साहिल को जेल की चाय और नाश्ता पसंद नहीं था, इसलिए जो उसको खाने को मिलता था, वह लेता ही नहीं था। दोनों कैंटीन में जाकर चाय और नाश्ता करते थे।

ये भी पढ़ें:संभल में मेरठ की मुस्कान जैसी दरिंदगी; पत्नी ने प्रेमी संग मिल पति के किए टुकड़े

जेल में लाल रंग की हुडी पहनकर रहता है साहिल

छात्र नेता अक्षय ने बताया कि वह साहिल की बैरक में था, इसलिए अक्सर बातचीत होने लगी। जेल में साहिल को नार्मल कपड़े पसंद नहीं थे, अक्सर वह एक हुडी पहने दिखता था।

ये भी पढ़ें:सौरभ हत्याकांड: मुस्कान-साहिल ने ही बरामद कराई थी लाश, कोर्ट में बोले इंस्पेक्टर

24 नवंबर को हुई थी मुस्कान की बेटी

मुस्कान रस्तोगी ने 24 नवंबर की शाम 6:50 बजे आरएलएम अस्पताल में एक बेटी को जन्म दिया था। बेटी का नाम उसने राधा रखा है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर्स की टीम ने उसकी नॉर्मल डिलीवरी कराई। जेल के सूत्रों का कहना है कि मां और बच्ची दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। मिली जानकारी के अनुसार मुस्कान जिस पति सौरभ रस्तोगी की हत्या के आरोप में जेल में है, उसका जन्मदिन भी 24 नवंबर को होता था। राधा से पहले भी मुस्कान की एक बेटी है। वह अपने नाना-नानी के साथ रहती है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |