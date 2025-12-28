मुस्कान के मां बनने पर खुश हुआ प्रेमी साहिल, बोला-जेल से निकलते ही दूंगा पार्टी

संक्षेप: यूनिवर्सिटी में गोली चलाने के आरोप में जेल गए अक्षय बैंसला को जिस बैरक में रखा गया था उसमें सौरभ की हत्या में शामिल साहिल शुक्ला भी था। जेल में रोजाना दोनों का रूटीन बंदियों की गिनती से शुरू होता था, साथ में वार्डन को गिनती करवा देते थे, फिर चाय पीने जाते थे। दोनों कैंटीन में चाय और नाश्ता करते थे।

नीले ड्रम में पति सौरभ को काटकर सीमेंट से जमा देने वाली मुस्कान और साहिल 10 माह से जेल में हैं। मुस्कान ने 24 नवंबर को हॉस्पिटल में बेटी राधा को जन्म दिया। साहिल को जिस बैरक में रखा गया, उसके साथ सजा काट रहे छात्र नेता अक्षय बैंसला को बीते 24 दिसंबर को जमानत मिल गई। 48 दिन जेल में रहे अक्षय ने साहिल को बताया कि मुस्कान को बेटी हुई है, तब उसने कहा कि तुम सब चाचा बन गए हो, जेल से निकलने दो, सबको पार्टी दूंगा।

यूनिवर्सिटी में गोली चलाने के आरोप में अक्षय बैंसला 6 नवंबर को जेल गया और 24 दिसंबर को जमानत पर बाहर आ गया। इन 48 दिनों में अक्षय को जिस बैरक में रखा गया, उसमें सौरभ की हत्या में शामिल साहिल शुक्ला भी था। जेल में रोजाना दोनों का रूटीन बंदियों की गिनती से शुरू होता था, साथ में वार्डन को गिनती करवा देते थे, फिर चाय पीने जाते थे। साहिल को जेल की चाय और नाश्ता पसंद नहीं था, इसलिए जो उसको खाने को मिलता था, वह लेता ही नहीं था। दोनों कैंटीन में जाकर चाय और नाश्ता करते थे।

जेल में लाल रंग की हुडी पहनकर रहता है साहिल छात्र नेता अक्षय ने बताया कि वह साहिल की बैरक में था, इसलिए अक्सर बातचीत होने लगी। जेल में साहिल को नार्मल कपड़े पसंद नहीं थे, अक्सर वह एक हुडी पहने दिखता था।